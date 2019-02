“Subió por la guerra al huachicol”

Ahora el abasto es más caro, señala el líder gasolinero

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene registradas 271 gasolineras en Yucatán y por el tamaño del territorio requiere el doble para que haya verdadera competencia en los precios, consideró el presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicios (Ampes), Isaías Romero Escalona.

Ayer el precio de la gasolina Magna en las estaciones locales estuvo en $20.13 el litro, la Premium en $20.34 y el diésel en $22.11.

La carestía de estos combustibles, dijo el dirigente gasolinero, es porque el abasto en Yucatán es más caro que en otras partes de la República por la distancia en el traslado de las moléculas; el costo del transporte por medio de pipas aumentó un 14% a raíz del cierre de ductos por el combate al “huachicol” y no hay competencia entre las empresas vendedoras porque son las mismas, solo cambiaron de color y nombre como parte de la reforma energética.

Isaías Romero dijo que en 57 municipios de Yucatán no hay ninguna estación de servicio y 28 municipios solo tienen una. Mérida concentra el mayor número, con 148; le siguen Kanasín con 16; Progreso y Valladolid, 11 cada una; Tizimín y Umán, 10 cada una, y otras 37 están repartidas en distintas poblaciones.

Precisamente para promover la inversión en gasolineras, la Ampes realiza hoy, a partir de las 9 de la mañana, un foro informativo en el hotel Holiday Inn de la avenida Colón, donde están invitados empresarios interesados en este negocio, agricultores que quieran producir sorgo y caña para la producción de etanol, empresarios gasolineros establecidos y expertos en normas y combustibles alternativos. La reunión es abierta para quien tenga interés en este tema y quiera invertir en las gasolineras y el campo porque hay muchas oportunidades no solo en Yucatán, sino en el país, ya que hay un importante déficit de estaciones.

Por ejemplo, Brasil que tiene las características económicas de México tiene una gasolinera por cada 4,500 habitantes; Estados Unidos, una por cada 2,650, y México, una por cada 10,570.

“Si se toma en cuenta el número de habitantes y de gasolineras que operan en Mérida y Yucatán es claro que no hay competencia y por ello los precios de los combustibles son altos”, indicó el directivo.

Una solución rápida que promueve la Ampes para contrarrestar el alto precio de los combustibles es el uso de la mezcla E-10 autorizada por el CRE. Esta mezcla consiste en el uso de 90% de gasolina y 10% de etanol. Si se usara esta mezcla E-10 el precio de los combustibles bajarían de golpe $4 por litro.

El reportero planteó que en Yucatán se atribuyó a esta mezcla el daño de decenas de bombas de gasolina de los vehículos nuevos hace un tiempo.

Romero Escalona sostuvo que el problema es que los gasolineros no respetan las porciones de esta mezcla y por ello ocasionan problemas a los motores. Sin embargo, está comprobado que los vehículos de todas las marcas, desde los modelos 2001, pueden usarla sin problemas mecánicos, si aplican la fórmula 90-10.

Sobre las causas del repentino repunte de precios en el último mes, dijo que en esta ocasión no son los precios internacionales del petróleo y del dólar, sino es efecto del combate al “huachicol” que ocasionó el cierre de ductos de distribución de gasolinas en el país. El cierre de ductos encareció un 14% el transporte en pipas y eso influye en el precio porque los gasolineros no reducen sus ganancias y lo cargan al consumidor. “Pemex absorbe esa pérdida del transporte, pero no permite que baje el precio del litro de combustible”, explicó.— Joaquín Chan Caamal

“Cuando se normalice el abasto por medio de ductos y haya mayor competencia podrán bajar los precios. Por ahora no hay mucha competencia ni una oferta atractiva”.

“El actual precio es el techo que prevalecerá, esperemos que no siga subiendo porque no hay impacto en la producción de petróleo en el ámbito internacional”.

También explicó la forma de establecer los precios en México: el precio de compra de petróleo al extranjero o la refinería mexicana es del 61.3% puesto en la terminal de almacenamiento; el Ieps y el IVA trasladados al consumidor es de 27.5%. Estos dos valores son inamovibles. El costo de logística y última milla que es el traslado de la terminal de almacenamiento a la gasolinera es de 6.7%, pero varía dependiendo de la distancia entre ambas. En ocasiones disminuye a un 4% o sube un 7%, y el margen de ganancia del gasolinero es de 4.5%. Estos dos últimos porcentajes son flexibles y determinan si baja o no el precio del combustible, pero generalmente van a la alza porque los empresarios gasolineros no pierden.

Reducción

Mezcla con etanol

Respuesta a quejas

