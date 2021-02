Subirían la superficie de rodamiento

Posible solución a las inundaciones y cierres del túnel

En una entrevista se preguntó al director de Obras Públicas, David Loría Magdub, si con las reparaciones y adecuaciones que realizarán se garantiza que el “paso deprimido” no se volverá a cerrar o inundar.

“De eso se trata, por lo menos en 30 años no deberá impedirse el tránsito como ha ocurrido desde su inauguración”, respondió. “Este tema tiene que ser superado como fue el caso de las rejillas (que producían ruido y se deterioraban con frecuencia). Cuando se atendió profesionalmente se acabó el problema. Le han surgido otras cosas y es lo que estamos buscando solucionar. Sin embargo, si caen lluvias que inunden la ciudad volverá a tener agua, al igual que las construcciones subterráneas que las hay más modernas y no se escaparon de la inundación del año pasado”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Miguel Ángel García Domínguez, dijo que de los estudios vial e hidráulico pasaron a una solución estructural. Analizaron estadísticas pluviales desde 1980 para conocer el comportamiento del manto freático en temporadas de lluvias y huracanes, el impacto de superhuracanes como “Gilberto”, “Isidoro” y “Wilma”, y el análisis estructural arrojó que en promedio el agua sube de cinco a cuarenta centímetros a un metro.

Con múltiples ensayos de cálculos matemáticos en computadoras diseñaron diversas propuestas de solución.

“La parte de la solución es que a lo mejor se queda, a lo mejor no. A lo mejor se reparan la partes fracturadas o se construye una nueva superficie de rodamiento más alta”, dijo. “Por ello le estamos dando la información a la autoridad, ellos valorarán este tramo dañado, es un tramo grande, hay criterios de construcción que se pueden tomar en cuenta”.

¿El colegio sí sugiere una nueva superficie más elevada de rodamiento?, preguntamos.

“Sí, es probable”, señaló el directivo. “Los estudios geotécnicos, en los cuales se toman muestras del comportamiento interior del túnel, donde hay más grietas, nos arrojaron que tuvo una fractura del elemento. Cuando se hicieron las muestras se vio que el concreto se separó por la fuerza del agua”.

El ingeniero Loría Magdub intervino para recalcar que las grietas siguen supurando agua del manto freático y por ello crece verdín en la parte con agua. Esas filtraciones muestran la fuerza del empuje del agua y con la información técnica que arrojaron los estudios podrán conocer si hacen acciones puntuales, se usa de molde o hay que retirar la parte fracturada.

Lo más probable es que haya una mezcla de esos trabajos, pero se buscarán las mejores soluciones al “paso deprimido”.

Una de esas soluciones definitivas que tendrá el túnel es que reubicarán las rejillas que están en la superficie de rodamiento para que no las destruyan los vehículos que pasan sobre ellas.

“El estudio hidráulico fue precisamente para conocer el tema del agua”, retomó su intervención el ingeniero García Domínguez. “Al ser un elemento que normalmente no se había considerado en un diseño como es la altura del manto freático, siempre hemos tenido en cuenta que la altura de Mérida sobre el nivel del mar es de ocho metros. Probablemente si hacemos un pozo en la Plaza Grande tenga esa altura, pero de aquí a la playa hay una ligera inclinación que va disminuyendo la parte que tiene tierra y da diferentes alturas del manto freático”.

“Si perforamos en Muna la profundidad es otra, estas peculiaridades del suelo hay que revisarlas en el sitio o hay que investigar, con esa idea empezamos a revisar información que tienen la Uady, Conagua e investigadores. Se contrató un despacho para que haga un análisis para que con ello podamos determinar qué puede suceder en el futuro”.

“Recurrimos a la predicción probabilística del nivel del acuífero. Lo que queremos saber es dónde estamos parados y qué podría pasar a futuro. La naturaleza es la que determina, es como predecir un terremoto o un huracán, sabes que sucederá, pero no sabes si será de uno a cinco grados o categoría”.

Asimismo, confirmó que la elevación del nivel del manto freático es porque además del agua que cae por la lluvia, la baja profundidad en algunos sectores, el agua que baja de los municipios del sur del estado pasan debajo de Mérida. Como el suelo es cárstico, el flujo del agua no es rápido, no desciende como un río, atraviesa a un ritmo lento y eso hace que suba el nivel del agua y el desalojo también es lento.

“Sí hay propuesta de solución a la inundación. Con el análisis planteamos una solución vial, con el estudio del nivel del agua vemos qué altura tiene, qué altura alcanzó en el momento más intenso, hicimos una serie de fórmulas de probabilidades de qué puede pasar en el futuro”.

“Son cuatro métodos de diferentes investigadores, se revisaron todas a través del tiempo de hace 5 años, 10 años, 20 años, 50 años y 100. Queríamos saber cuál es la probabilidad que suceda lo que pasó en 2020. Realizamos el cálculo y nos dio tendencias, ya con esta información proponemos a la autoridad municipal. La diferencia de ahora es que ya hay información para que determine cuál es la base de solución, porque sí es posible, no se está sacando bajo la manga”.

Loría Magdub apuntó que las reparaciones en el interior del “paso deprimido” no serán en toda la estructura. Se revisó toda, pero el problema está en la parte baja y una parte de las rampas de entrada y salida.

Estas últimas no tuvieron daños porque son la parte alta del túnel y recibió menos presión del agua.

Si la autoridad municipal decide construir otra superficie de rodamiento, en esta ocasión respetarán las especificaciones de la SCT y los ángulos donde deben estar correctamente las rejillas para corregir las deficiencias del pavimento solo con concreto de cemento y la ubicación original de las rejillas, que fueron un gran problema cuando se entregó la obra.

Si el Ayuntamiento decide construir una nueva superficie de rodamiento, como plantea el Colegio de Ingenieros, obviamente se acortará el nivel de profundidad del subterráneo y solo se permitirá el tránsito por debajo de vehículos de baja altura.

Loría Magdub informó que solo el 4% de los automotores se vería perjudicado, pero el 96% podría pasar sin ningún problema, como ocurre con los pasos vehiculares de Santa Gertrudis Copó y Anikabil, en el Anillo Periférico. Incluso, construirán un arco a las entradas del subterráneo para advertir la altura que tiene y la prohibición a vehículos de mayores dimensiones.

¿Fue un error este diseño del subterráneo?, preguntamos.

“No es un error. En muchos sitios del país y del mundo funcionan elementos viales en forma de túneles que son adecuados para el tránsito, pero en cada uno hay que estudiar el sitio”, respondió el ingeniero Loría Magdub. “Hay ciudades en la República mexicana donde hay hasta siete elementos parecidos.

En Guanajuato al estar en un nivel alto no tiene problemas de manto freático, San Luis Potosí tiene siete y allí sí tienen un operativo que le llaman Tláloc por las inundaciones y los cierran al tránsito cuando se inundan. Hay comportamientos diferentes, es de acuerdo con el sitio, aquí estamos buscando una propuesta que determine el costo beneficio y la mejor alternativa económica y de uso para el sitio”.

¿El “paso deprimido” mató la vida comercial y habitacional de esa zona de la ciudad?, se planteó.

“Hay plazas que funcionan allí, hay empresas telefónicas y alimenticias. Las zonas con un tráfico vehicular muy denso, no ayuda a la cuestión comercial”, respondió. “La ciudad sigue creciendo en población y vehículos y las condiciones se modifican. No podemos permanecer en el pasado, tenemos que prever lo que puede suceder y los estudios que se hicieron nos dan las predicciones, hay que enlazarlas y ejecutarlas como proponen los señores especialistas”.

El Ayuntamiento todavía no tiene el costo de las reparaciones y adecuaciones. No se sabrá sino hasta que el alcalde Renán Barrera Concha tome la decisión de los trabajos que se harán para rehabilitarlo.

Sin embargo, Loría Magdub recalcó que se apegarán a las propuestas de los especialistas porque si lo modifican para ahorrar dinero, no estarían cumpliendo las recomendaciones y pondrían en riesgo de que no funcionen los nuevos trabajos y, por ende, no se resuelva de fondo el problema estructural del “paso deprimido”, obra que construyó la alcaldesa del PRI, Angélica Araujo Lara, con inversión de $64.4 millones.— Joaquín Chan Caamal

Estudio Resistencia

Se hizo un estudio geotécnico para conocer la resistencia de la estructura y de la tierra.

Objetivo

Fue saber si soporta estructuras adicionales y para evitar que haya un socavón por la estructura fracturada. Sí tiene capacidad de resistencia, por lo que es factible la construcción de una nueva superficie de rodamiento.

Gasto eléctrico

En esta propuesta de solución también atacarán el alto consumo de electricidad por la instalación de cuatro bombas extractoras de agua, que ya costaron más de $9 millones de pago a la CFE desde su operación, porque modificarán las cisterna para que reciban el agua con más eficiencia. Cuando se realicen las reparaciones subirá más de medio metro el nivel de la superficie de rodamiento y eso permitirá que las bombas se alternen en su funcionamiento y no trabajen las cuatro, como ahora.