“Suena congruente”

Siete partidos, a favor de correr el proceso electoral

Siete partidos en Yucatán estarían de acuerdo con posponer de septiembre, a octubre o noviembre, el comienzo del proceso electoral para elegir en 2021 a alcaldes y diputados locales.

Asís Cano Cetina, presidente del Comité Estatal del PAN, consideró que “lo más importante en este momento y lo que nos debe ocupar como sociedad es proteger la vida de las personas ante una emergencia como la ocasionada por la Covid-19 y luego analizar cualquier tipo de movimiento o ajuste a los procesos electorales”.

“Aunque hoy resultaría positivo hacer un ajuste al calendario electoral, de manera que las instituciones electorales, el Congreso del Estado y los partidos políticos tengamos el tiempo suficiente para revisar y ajustar la legislación y los procesos electorales, sin dejar de lado lo que ahorita es realmente importante que es salvaguardar la vida de las personas y no tomar riesgos innecesarios ni exponer a los ciudadanos", añadió.

El dirigente recordó que la ley electoral vigente contempla la posibilidad de ajustar los plazos de los actos preparatorios de la elección, así como la duración de las campañas y precampañas.

“En el caso del PAN renovamos a nuestras dirigencias municipales en el segundo semestre de 2019, y nuestras estructuras ya estaban trabajando antes de la contingencia, en una estrategia de preparación para afrontar los retos de la elección del 2021. Estas tareas se reajustarán internamente, para recuperar el ritmo de trabajo una vez que la emergencia sanitaria lo permita y ya no sea un riesgo para la gente”, aseveró.

“Lo más importante, en caso de que se haga cualquier ajuste a los plazos y procedimientos electorales para la renovación del Congreso del Estado y los ayuntamientos, es que se salvaguarde la certeza, objetividad y la legalidad de cada de las decisiones que se tomen, es oportuno señalar que los ciudadanos deben de tener la completa seguridad, certidumbre y certeza de que las elecciones se organizarán en un clima de normalidad y civilidad política”, dijo.

Por el PRI su dirigente estatal, Francisco Torres Rivas, mencionó que en los últimos meses se han visto inmersos en la reconformación de sus órganos de dirigencia interna — comités municipales y consejos políticos municipales, además de la renovación de la dirigencia estatal y nacional el año pasado— lo cual esperan concluir antes de que se inicie el próximo proceso electoral constitucional

“La contingencia que hoy vivimos por la pandemia, nos puso a todos en una pausa para cuidar la salud y atender las indicaciones de nuestras autoridades, por lo tanto, aplazar el inicio del proceso constitucional, ante tal situación, suena congruente”, afirmó.

Tiempos necesarios

En opinión del líder priista, todos los partidos, ciudadanos en general e instituciones tendrán que regresar a una nueva normalidad que aún no se tiene clara en su totalidad, por eso es importante contar con los tiempos necesarios; primero para retomar las tareas cotidianas y luego para estar en condición de preparar una elección.

Alejandro Cuevas Mena, presidente estatal del PRD, opinó que los tiempos electorales de ahora ya se deben de acortar más, “la nueva normalidad te indica que no vamos a poder estar en mucho contacto con la gente y se tienen que ajustar los tiempos para no exponer a la gente... yo estoy de acuerdo en que se corra el inicio del proceso”.

“Es cierto que no se han podido terminar de definir los padrones electorales de cada partido porque el INE decretó que ya no se podía hacer, tiene que ser presencial y esto implicaba que hubiera más de 200 personas de una sola reunión, por eso no se han podido validar los padrones y es parte de lo que nos toca vivir, tenemos que ajustarnos y no nos afecta, solo vamos a tener que ser más ingeniosos, ver cómo a partir de las ideas y las propuestas poder convencer a los ciudadanos”, dijo.

Para Mario Mex Albornoz, líder estatal de Morena, la posible reprogramación del proceso electoral dependerá de las medidas que se vayan a adoptar respecto a la contingencia provocada por la pandemia del coronavirus.

“Pero es preferible que haya ajustes al período electoral si eso significa que se van a prevenir los contagios y se limitará o evitará el número de defunciones. En el caso de Yucatán ha aumentado de forma preocupante el peligro, pues el estado es el tercer lugar en el ámbito nacional en contagios de Covid-19”, remarcó.

En su opinión, la salud y vida de las personas son lo primero, hay que seguir las instrucciones y recomendaciones de las autoridades del sector salud federal. “Morena, nacionalmente se ha apegado de manera puntual a las indicaciones de los especialistas que se encargan de las dependencias de salud, como el doctor López-Gatell, y en los estados estamos siguiendo también ese planteamiento. Así que las autoridades electorales deberán valorar también eso”.

Buena medida

Harry Rodríguez Botello Fierro, líder estatal del PVEM, manifestó que es una buena medida que el periodo electoral se recorra 30 días en el calendario, y más teniendo ejemplos como las campañas y elecciones que han sido canceladas en otras partes del país este año.

“Es evidente que hemos debido hacer ajustes en las formas de comunicación para dar seguimiento al trabajo de todos nuestros líderes en los municipios, pero el partido nunca ha contado con recursos tan amplios como los demás, por lo que estamos acostumbrados a innovar en nuestro trabajo y ahora no es la excepción”, comentó.

El dirigente recordó que tuvieron una excelente campaña de afiliación, “muy exitosa, tenemos nuestras listas de militantes, afiliados y simpatizantes al 100, fuimos el único partido en crecer su padrón de militantes en un 57 por ciento, y espero que todos podamos salir de esta situación lo antes posible, por lo que pido a la ciudadanía se queden en su casa, atender a las indicaciones de las autoridades de salud y quienes deban salir cuidarse, extremar precauciones”.

Silvia López Escoffié, de Movimiento Ciudadano (MC), dijo estar a favor del aplazamiento del inicio de los tiempos electorales, por ser una decisión trae beneficios, ya que los periodos electorales en la entidad son demasiado largos, en otros países son más cortos y eso implica mayor ahorro de dinero, tiempo y esfuerzo.

“Reducir el periodo electoral permitirá al Instituto Electoral ahorrar recursos económicos”.

Poder Legislativo

“Esta medida también permitirá al Congreso del Estado enfocarse en estos días en asuntos relacionados con la pandemia, para luego en semanas próximas trabajar todas las modificaciones que se harán a la Ley Electoral donde nuestra intención es dar certeza a la ciudadanía, se requiere de reglas claras antes del proceso, promover que la o el candidato ganador llegue con la confianza de la gente y, así evitar amparos o juicios que desgastan a las instituciones políticas”, mencionó.

La dirigente indicó que en las últimas semanas algunos partidos han demostrado no tener interés en sacar la reforma electoral, lo opuesto a MC que ha propuesto casi el 70% de los cambios a la ley electoral, con propuestas que buscan garantizar las condiciones de igualdad entre los partidos pequeños y grandes, “que haya piso parejo, se incentive la llegada de mejores regidores a los cabildos con personas más preparadas; establecer más mecanismos de igualdad, entre hombres, mujeres y jóvenes”.

A favor

Crescencio Gutiérrez González, dirigente de Nueva Alianza Yucatán, consideró, “como una medida favorable el postergar el inicio del proceso, considerando la situación que vive el Estado, vemos difícil arrancar los procesos en septiembre, entendemos que hay la propuesta sea en octubre o noviembre esperando que la regularidad de la vida vaya agarrando su ritmo, y si en noviembre vuelve el riesgo habría la posibilidad de que otra vez se posponga”.

El exdirigente magisterial manifestó que ante todo hay que salvaguardar la seguridad de las personas, el resguardo de la vida de la ciudadanía es primero por eso si están en total acuerdo para que se posponga el inicio del próximo proceso electoral.

El único que se opuso fue Francisco Rosas Villavicencio, del PT, en su opinión porque aún es pronto para determinar necesaria la modificación al calendario electoral local, tomando en cuenta que el inicio del proceso es en septiembre y que incluso el INE no ha determinado lo conducente para el proceso concurrente federal y aún está resolviendo los procesos de Coahuila e Hidalgo.— David Domínguez Massa

De un vistazo

Reducción

“Consideramos que la única modificación posible sería reducir el proceso electoral, pues las fechas de la elección están marcadas por la Constitución, lo que reduciría el tiempo de organización tanto para partidos como para el instituto electoral”, dijo Francisco Rosas Villavicencio, del Partido del Trabajo.

Cabildeos

El dirigente insistió en que “bajo el pretexto de la contingencia, aplazar el inicio del proceso electoral solo permitiría continuar con el cabildeo político en torno a la reforma electoral en el estado, que el congreso tiene pendiente armonizar con la federal, consideramos que esa sería la única consecuencia”.