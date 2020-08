Sugerencias del IMSS al lavar la ropa para prevenir contagios

Especialistas del IMSS Yucatán recomendaron que ante la emergencia sanitaria por Covid-19 se lave la ropa que se utiliza al salir de casa con el detergente habitual.

Además, seguir las indicaciones específicas para eliminar los virus que pudieran estar presentes en la tela.

“Así como el lavado correcto de manos con agua y suficiente jabón es de las mejores maneras para evitar el contagio del virus lo mismo sucedería con la ropa", explicó Alonso Sansores Río, titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas estatal.

"Utilizar el detergente que se ocupa en el hogar y seguir el ciclo de lavado normal”, añadió, de acuerdo con un boletín.

Puede vivir de 24 a 48 horas en ropa

Investigaciones recientes indican que el SARS-CoV-2 puede vivir de 24 a 48 horas en la ropa y superficies similares.

Esto, ya que la mayoría de las prendas de vestir tienen fibras absorbentes que harían que el virus se seque más rápidamente que cuando se ubica en las superficies duras.

Los virus pueden caer en la ropa después de ser liberados al aire, pero sería necesario una gran cantidad de ellos para que haya riesgo de contagio, precisó el especialista.

En caso de vivir con un enfermo

Por otro lado, si en el hogar hay alguna persona con Covid-19 es importante lavar todas las prendas y ropa de cama aparte de la del resto de la familia, utilizar guantes y cubrebocas al manipularlas, procurar no sacudir las prendas y lavarlas a temperaturas altas si se cuenta con lavadora.

De no ser así, es mejor dejarlas reposar en un cesto cerrado o bolsa por unos días, para que el virus se seque, y proceder a lavar con detergente y secar al sol.

El especialista del IMSS apuntó que quienes no trabajan en entornos de alto riesgo o que no entran en contacto con el virus la evidencia disponible coincide en que no es necesario lavar la ropa después de regresar de viajes rutinarios al supermercado, la farmacia o caminar.

Llamado a no bajar la guardia

Sin embargo, las personas que trabajan en hospitales o lugares donde existe una alta concentración del virus se les aconseja cambiarse de ropa antes de volver a casa y guardarla en una bolsa cerrada.

Para finalizar, Sansores Río exhortó a la población a no bajar la guardia con las medidas de prevención como el correcto lavado de manos, salir de casa solo para lo necesario, distancia de al menos 1.5 metros entre personas y utilizar cubrebocas.

Además, no salir de casa si se tienen síntomas como estornudos, tos, fiebre, malestar en general y/o cansancio, así como acudir a consultar en caso de que el estado de salud se deteriore y tenga dificultad respiratoria.