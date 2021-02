Sugiere cambio de calle

Piden una arteria más emblemática para Manzanero

Gobierno

Armando Manzanero es el yucateco más internacional y merece una calle con su nombre, pero en una arteria que sea representativa de la ciudad, que sea recorrida con frecuencia por propios y extraños, no una calle que ningún turista visitará.

Así lo considera Eduardo Cervera, promotor artístico, quien mantuvo una relación cercana con Armando Manzanero en los últimos años, y quien, a sabiendas de la importancia de la trayectoria de un personaje como el cantautor yucateco, solicitó desde septiembre de 2020 que se pusiera el nombre del músico a una calle.

Comparte que planteó la solicitud ante los regidores del Cabildo el 22 de septiembre de 2020, pero pese a la insistencia no hubo una respuesta concreta.

Sin embargo, el viernes pasado el Cabildo meridano aprobó el dar el nombre de Armando Manzanero a la calle 60, en el tramo de la calle 95 del Centro a la 121 de la Mercedes Barrera.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

Página 5

En esa vialidad se encuentra la esquina conocida como “la flor del bosque”, una zona donde el compositor de “Somos novios” vivió unos años. No obstante, Eduardo Cervera, resalta que no es el lugar idóneo para la persona más importante que en el ámbito artístico ha tenido Yucatán, pues es reconocido en todo el mundo, y no hay yucateco más internacional que Manzanero.

Decisión

El promotor Eduardo Cervera señala que si bien el tramo de la calle 60 a la que dieron el nombre de Armando Manzanero es transitada, no es de gran trascendencia, y no es que esté mal porque sea zona popular, sino porque hay otras más representativas.

Esquina

En esa vialidad está la esquina conocida como “la flor del bosque”, una zona donde el compositor vivió unos años.