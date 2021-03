Sugiere una ayuda fiscal

Propuesta de una legisladora sobre los restaurantes

En representación de su bancada, la diputada panista Cecilia Patrón Laviada propuso no cobrarle impuestos a la industria restaurantera del país que, por la pandemia, pierde miles de empleos ante el cierre de uno de cada cuatro negocios de este giro, se indica en un boletín.

Al exponer los motivos en la tribuna de la Cámara de Diputados, la legisladora yucateca indicó que, en términos de empleo, el Covid-19 ocasionará la desaparición de entre el 20 y 25% de restaurantes y la pérdida de alrededor de 400 mil empleos.

En la iniciativa que se presentó busca reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para que, en el consumo de alimentos en restaurantes, a su clientela le sea aplicada la tasa 0, fomentando su recuperación y en congruencia con el hecho de que los alimentos no llevan IVA.

La iniciativa busca incentivar y potenciar el consumo, generando un efecto multiplicador en la economía y favoreciendo los bolsillos de las familias que de ahí dependen y que ahí consumen, se afirma.

Esto significa beneficiar a toda la cadena comercial, desde el agricultor y el ganadero hasta la venta en restaurante, al empleado de éste, meseros, garroteros, cajeros, cocineros, etc. y al cliente que acude a gastar generando derrama económica.

“Esta iniciativa da voz a un gran sector que es necesario atender por su importancia, por su relevancia para la sociedad y la economía de nuestro país” expresó.

Beneficio

“Es una posibilidad que, mediante medidas fiscales de beneficio a los ciudadanos, como en este caso a los restaurantes, se puedan obtener grandes resultados en beneficio de toda la sociedad”, dijo la legisladora.

“Hoy más que nunca debemos ser solidarios los unos con los otros, son tiempos de solidaridad. Hoy es cuando más debemos escuchar las voces de las personas que mueven la economía con sus pequeños y medianos negocios generando millones de empleos y sustentando a millones de familias”, indicó.

Expresó que es importante apoyar este rubro para que no cierren más negocios y no se pierdan puestos de trabajo que, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo, el sector restaurantero representa el 2% del PIB Nacional y 15.3% del PIB turístico en México; es de tal magnitud e importancia para el país en general y su economía, que no se puede dejar de lado.

La industria de los restaurantes emplea a casi el 6 por ciento de la fuerza laboral, lo que la convierte en el segundo empleador más grande del sector privado en México (INEGI, 2017). Cada millón de pesos gastado en restaurantes genera 34 empleos adicionales en la economía nacional. Además, cada trabajo en un restaurante respalda casi un puesto de trabajo completo en cualquier otra parte de la economía; esencialmente, cualquier industria que esté asociada con la operación de un restaurante disfruta de aumentos en el empleo cuando crece la industria de los restaurantes.

Dijo que hay algo además de la asistencia monetaria que la industria de los restaurantes necesita de manera vital en este momento: los clientes. Por lo tanto, la iniciativa tiene la competencia de ayudar a que gastar dinero en restaurantes sea lo más atractivo posible.

Ante los cierres exigidos por el gobierno y las empresas, se obligó en gran medida a sus empleados a trabajar desde casa, esto provocó que el consumo en los restaurantes en 2020 haya sido menor, en comparación con el mismo período en 2019. Y aunque ese porcentaje ha fluctuado ampliamente desde entonces, obviamente no se ha recuperado a niveles pre pandémicos.

La industria restaurantera es definitivamente una de las industrias más competidas, productivas y representativas del país, con una aportación al PIB Turístico del 15.3%, lo que significa contribuir de manera determinante al crecimiento económico nacional, dijo Cecilia Patrón.

Peso económico

“Es importante apoyar este rubro para que no cierren más negocios y no se pierdan puestos de trabajo. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo, el sector restaurantero representa el 2% del PIB nacional y 15.3% del PIB turístico en México; es de tal magnitud e importancia para el país en general y su economía, que no se puede dejar de lado”, afirmó la diputada Patrón Laviada.