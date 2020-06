Sugieren la apertura de las calles

El cerco policiaco impide a clientes llegar a negocios

Aunque abrieron los negocios, la gente solo pasó por las calles rumbo a su trabajo o para ir a diferentes lugares, reconoció Armando Chapur Achach, secretario de la Canaco Servytur de Mérida, en la “ola uno” de reactivación económica.

Chapur Achach, uno de los propietarios de la cadena de tiendas departamentales Gran Chapur, dijo que los negocios no tuvieron clientela, pues la gente que podría comprar en los negocios del Centro no pudo pasar por el corte de calles que hizo la Policía Municipal.

“Si no dejan entrar a la gente al perímetro comercial donde están las empresas, esta “ola uno” va a ser más dañina para las empresas porque aquellas van a tener que absorber costos completos de energía eléctrica, de personal y de todo lo que genera abrir un negocio, y los clientes no van a llegar por la prohibición de entrar al Centro”, reiteró. “Es normal que empiece poco a poco (la apertura), no todos los negocios tienen los protocolos de seguridad y sanidad, además, muchos quieren saber si la gente salió a comprar o no y por ello no abren, para no tener un costo adicional. En el transcurso de la semana los empresarios irán adecuando sus negocios y abrirán, pero no está ayudando el cerco policiaco que se implementó porque impide que los clientes puedan llegar a los comercios”, puntualizó.

Precisó que no quieren que nadie se contagie y por ello los negocios que reabrieron utilizan las medidas sanitarias y de sana distancia para prevenir riesgos de contagio. En las dos sucursales de Gran Chapur del Centro instalaron cabinas de desinfección, toma de temperatura, los empleados usan cubrebocas, extreman la limpieza del lugar, usan gel antibacterial y caretas, todo esto para cuidar a la gente y a ellos mismos.

Otra cosa complicada que detectaron en los recorridos es que los negocios menores de 150 metros atendieron a la gente en las banquetas, no permitieron que entren a los negocios por su poco espacio. “Se puede permitir el acceso con la sana distancia porque hay productos que la gente necesita ver, tocar, medir para comprar, como son los accesorios de belleza, pinturas de labios, collares, zapatos, ropa, esos artículos no se pueden comprar de lejos”, acotó.

Chapur Achach sugiere a las autoridades el libre acceso en el perímetro que controla la Policía Municipal porque las restricciones están generando embotellamientos en el cuadrante que rodea la Plaza Grande. “Que dejen pasar vehículos particulares para que fluyan con libertad y compren en cualquier negocio, y conforme se detecten problemas, se restrinja lo que se tenga que controlar”, sugirió.

“Hoy (por ayer) fue un primer día de experimento, pero esperemos que mañana (por hoy) se pueda corregir, porque si no, no habrá gente en los comercios”, indicó.

Sobre el tema, Michel Salum Francis, líder del Consejo Coordinador Empresarial y la Canaco Mérida, dijo que en el Centro trabajan más de 60,000 empleados, la reactivación económica de la “ola uno” devolvió la vida comercial a ese sector y en este primer día vio demasiado movimiento de personas, pese a que estuvo cerrado el tránsito a vehículos particulares.

“Veo mucha gente en el Centro y todos usan tapabocas, qué bueno, eso es lo que hay que hacer en esta nueva normalidad”, señaló.

¿El sector empresarial presionó al gobierno estatal para abrir los negocios?, preguntó el reportero del Diario, quien recordó que el gobierno federal mantiene el semáforo rojo en Yucatán.

“El gobierno estatal entendió, más que presión, se entendió la situación”, respondió. “El problema de la tormenta tropical que inundó al Cono Sur y muchos municipios más dejó a mucha gente sin trabajo, sin pertenencias, con casas dañadas, eso hizo que se acelere (la reapertura) para que la gente tenga un ingreso y pueda cuando menos reparar los daños que tuvo. Se dieron las cosas y tenemos que ser muy responsables y entender que el virus no se irá pronto, o empezamos hoy así golpeados o seguimos esperando para que más gente se quede sin empleo y vaya a pobreza extrema”, aseveró.

En su opinión, la pandemia se mantiene estable en Yucatán, está controlada y las cifras de contagios diarios de 30, 40 o 50 muestra que sigue una línea recta plana, no se ha salido de control y tiene confianza que con las medidas de prevención que se aplican podrán mantener ese control del virus. “Por ello es muy importante que la gente colabore y respete todos los protocolos, para que entre en acción la segunda “ola” de la reactivación”.— J.C.C.

De un vistazo

Medidas en la normalidad

El líder de la Canaco dijo que hay que mantener las medidas de prevención, pero a la vez tratar de hacer la vida lo más cercano posible a la normalidad.

Adaptarse a la realidad

“Hay que adaptarnos a la realidad, hay que seguir cuidándonos porque las autoridades están realizando un buen trabajo de contención y el virus no se irá ni en seis meses ni en un año. Es que así, da lo mismo que empecemos hoy o que lo hagamos en enero, lo que tenemos que hacer es que cuidarnos como lo estamos haciendo”, aseveró.