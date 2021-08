Confirman suicidio en San Sebastián y Kanasín; ocho casos en cinco días

MÉRIDA.- En el estado se siguen contabilizando suicidios, en apenas cinco días de agosto se tiene registro de ocho casos. Ahora ocurrió uno en Kanasín. La madrugada de este jueves, un muchacho de 27 años de edad se quitó la vida tras terminar con su pareja.

De acuerdo con la información obtenida, el joven fue identificado como Gustavo Alberto C. C., de 27 años de edad, quien en los últimos tres días no había dejado de beber alcohol.

La última vez que lo vieron con vida fue el miércoles por la noche, cuando se estaba alcoholizando en la terraza de su casa, ubicada en la calle 17A del fraccionamiento Palmas.

Lo encontró ahorcado

Los testimonios señalan que la madre del joven se despertó en la madrugada y se asomó a la puerta para ver qué estaba haciendo su hijo. Entonces lo encontró ahorcado en un árbol de laurel. De inmediato dio parte a las autoridades y al lugar arribaron paramédicos de la Policía Municipal de Kanasín, quienes indicaron que el muchacho ya había fallecido.

El lugar fue acordonado por los agentes municipales, quienes avisaron al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Asfixia mecánica por ahorcamiento, causa de la muerte en San Sebastián

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la causa de muerte de la joven hallada en una casa de San Sebastián, fue "Asfixia mecánica por ahorcamiento", con esto y el trabajo de los peritos investigadores y criminalistas, pudieron determinar que no existe alguna comisión del delito y se trató de un suicidio, ya que, además, la joven se estaba enfrentando a la depresión.

Como publicamos, el cuerpo de la joven de 19 años de edad fue hallado por su madre, quien acudió a visitarla luego de no saber nada de ella por dos días. Al entrar a la casa ubicada en la calle 84 entre 71 y 73 del centro de Mérida, se encontró con el cadáver de la joven ya en estado de descomposición y dio parte a las autoridades.