Suma de esfuerzos

Debido a la inactividad económica generada por la pandemia del coronavirus, el gobierno del Estado en conjunto con la sociedad civil y el sector empresarial ponen en marcha el proyecto “Yucatán Solidario”, plataforma digital que permitirá promover de manera más rápida, confiable y eficiente la donación de apoyos en favor de los que más lo necesitan, se informa en un comunicado.

En respuesta al llamado del gobernador Mauricio Vila Dosal para solidarizarse en este momento con los que más resienten esta situación, surgió este proyecto, que une esfuerzos entre autoridades y ciudadanía, el cual mediante la página electrónica www.yucatan.solidario.mx, concentra las acciones de apoyo de la sociedad civil organizada e iniciativa privada.

Con esta herramienta, diseñada por el gobierno del Estado de manera conjunta con la sociedad civil y el sector empresarial, se promueve la donación en línea para procurar que las personas sigan en aislamiento social, cuiden su salud y se sumen a las acciones de apoyo en favor de la población que más lo requiere.

De esta forma, los interesados en ayudar podrán hacer sus donativos de alimentos perecederos y no perecederos, medicamentos e insumos médicos, así como apoyos económicos para ayudar a la población en situación de vulnerabilidad de una manera más ágil y directa.

Yucatán Unido en la Contingencia, Fundación por la Salud en Yucatán, A. C., Fundación Bepensa y el Banco de Alimentos de Mérida, A. C., son las iniciativas que forman parte de esta estrategia y su información se encuentra en el portal electrónico para que puedan recibir y canalizar con más facilidad, la donación de alimentos perecederos y no perecederos, donativos económicos o en especie, medicamentos e insumos médicos, así como diferentes servicios.

Con un solo clic, los interesados tendrán a su alcance la información necesaria para que puedan hacer llegar sus donativos a cualquiera de las cuatro iniciativas ya mencionadas.

También cuenta con un apartado especial para que, aquellas empresas u organizaciones que deseen realizar algún donativo en especie, puedan hacerlo con mayor facilidad y rapidez.

En el sitio web también pone a disposición de la ciudadanía la descripción de cómo estas 4 iniciativas ciudadanas y empresas están apoyando a la sociedad durante esta contingencia sanitaria y la entrega de los apoyos que se juntaron gracias a la generosidad y empatía de los donadores.

Cabe destacar y reconocer el trabajo que cada una de las 4 iniciativas están realizando en favor de quienes menos tienen, como la Fundación por la Salud de Yucatán A. C., fundada en 2004, actualmente brinda asistencia en materia de salud a familias de escasos recursos. Asimismo, apoya a hospitales del estado con medicamentos e insumos médicos.

Yucatán Unido en la Contingencia es una iniciativa encabezada por los clubes Rotarios de Yucatán, la Fundación del Empresariado Yucateco, A.C.; la Asociación de Scouts de Yucatán y el colectivo de Empresas Socialmente Responsables “Aliarse por Yucatán”, que se unieron en apoyo de las personas en situación de vulnerabilidad por la contingencia sanitaria actual.

A la iniciativa se han sumado empresas como Casa Santos Lugo, Soriana, Oxxo, Kekén, Willys, Súper Aki, Coma, Kybernus, la Fundación ADO, agrupaciones civiles como Frente Cívico Familiar y Luciérnagas, así como el Consejo Coordinador Empresarial para la recaudación de alimentos, apoyos económicos, así como insumos médicos para los hospitales.

El Banco de Alimentos de Mérida es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja desde hace 23 años en el estado promoviendo la participación social y el rescate de alimentos para apoyar a personas que se encuentren en situación de pobreza y carencia alimentaria.

Fundación Bepensa, a través de su iniciativa “Regalove”, también se ha sumado a la causa para recaudar apoyos económicos que servirán para apoyar a la población más vulnerable durante esta contingencia.

Con estas acciones, el gobierno del Estado reconoce el sentido de solidaridad y colaboración del sector empresarial y la ciudadanía en favor de quienes más lo necesitan y destaca que en estos momentos en los que Yucatán y todo el país se está enfrentando un importante reto, se valora que existan iniciativas de apoyo en favor de los yucatecos.

El gobierno del Estado destacó el apoyo y la solidaridad que, desde que se inició la contingencia sanitaria, han demostrado empresarios y productores agrícolas al ayudar a la población con la donación de carne, frutas y verduras como la Compañía Agrícola Valle del Sur (Southern Valley); Rancho Alegre, del señor José Arjona; Papayal “Gran Santa Fe”, de la familia Sansores Arias; Silvia Adriana Castillo Pat, de la Huerta Santa María; Colatinco SPR DE RL DE CV y Bananas de México, del señor Carlos Cabal.

También se han unido a la causa las empresas Empaque Rosy Ranch; Carnes Santa Fe Transportes Especializados GAL SA de CV; Empresa Porcícola del Sureste Kekén; Bachoco y Zelma Kooler, indica el comunicado.

