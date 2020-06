Suman 403 los fallecimientos

La SSY reporta 152 casos nuevos del coronavirus

En la entidad ya se registraron 3,706 casos positivos de Covid-19, de los cuales 36 son de otro país u otro estado, informó ayer la Secretaría de Salud de Yucatán.

En la jornada de ayer se confirmaron 152 nuevos contagios del coronavirus: 73 en Mérida, 23 en Valladolid, siete en Umán, seis en Kanasín, seis foráneos, cuatro en Hunucmá, Ticul y Tizimín, tres en Acanceh y Progreso, dos en Hoctún, Izamal y Tekax, y uno en Akil, Cuzamá, Dzilam González, Espita, Hocabá, Kaua, Mama, Motul, Muna, Oxkutzcab, Samahil, Tetiz y Yaxcabá.

Además en un comunicado se informó de 10 fallecimientos por el coronavirus. Se tratan de una mujer, de 46 años de edad, de Tixkokob, con antecedentes médicos de inmunosupresión. Hasta el momento sus contactos se reportan asintomáticos; un hombre, de 47 años, de Kanasín, sin reporte de antecedentes de enfermedades previas. El paciente convivía con 10 contactos, los cuales no presentan síntomas; y otro de 48 años, de Kanasín, con antecedentes de tabaquismo. No refiere contactos: el paciente vivía solo.

Además de otro varón de 50 años, de Akil, sin antecedentes de enfermedades. Sus contactos se reportan asintomáticos; uno de 53 años, de Acanceh, sin antecedentes de enfermedades. El paciente vivía con 3 personas, ninguna con síntomas; y uno de 60 años, de Cacalchén, con diabetes, hipertensión, EPOC, tabaquismo y obesidad. El paciente vivía con 1 contacto, el cual se reporta asintomático.

También el de un hombre, de 65 años, de Cacalchén, con hipertensión y obesidad. Sus contactos no presentan síntomas; otro de 73 años de edad, de Buctzotz, con hipertensión, asma y diabetes. Sus contactos no presentan síntomas; uno de 78 años, de Mérida, con hipertensión y diabetes. Vivía con 5 personas, 1 de ellas con síntomas leves; y otro más de 85 años, de Timucuy, con antecedentes de insuficiencia renal crónica e hipertensión; tuvo contacto con caso confirmado de Covid-19. El paciente no contaba con más contactos.

En total, son 403 las personas fallecidas a causa del coronavirus.

De los 3,706 casos confirmados, 2,563 pacientes ya se recuperaron, em tanto que 518 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la SSY, al presentan síntomas leves. Además 222 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 94 años.

Sobre los indicadores del semáforo estatal, se indica que el porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total (Covid + No Covid) es del 23%; el de ocupación de camas de hospitalización total (Covid + No Covid) es de 47 por ciento.

El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en ascenso y naranja, al igual que el ritmo de contagiosidad.

También se indicó que la positividad de los casos está en ascenso es de 43.3%.

De un vistazo

Reactivación

En el comunicado de la SSY se indica que el semáforo estatal está en naranja con una tendencia al incremento porcentual con respecto a la semana anterior, por lo que se continuará en la “Ola uno” de la reapertura económica.

Medidas

“No podemos relajar las medidas de higiene y prevención, sino por el contrario, es cuando más las debemos aplicar, pues podría suceder que se disparen los contagios”.