Sus servicios llegan a Belice

Festeja Corssa su 23 aniversario de labor comercial

En el número 705 de Circuito Colonias entre calle 79 y avenida Itzaes, de la colonia Sambulá, desde hace 23 años se encuentra Controles y Refacciones del Sureste (Corssa), un negocio familiar que hoy cuenta con clientes más allá de Yucatán.

La historia de Corssa, como comúnmente se le conoce, comenzó como muchos: “por la necesidad de trabajar”, dice Pablo Miguel Ceh Blanco, fundador del negocio, del cual hoy es apoderado legal.

Entrevistado en la tienda, que en estos días celebra su 23 aniversario, Ceh Blanco recuerda que antes, cuando Corssa ni siquiera era un sueño, trabajaba en una empresa similar que cerró por falta de liquidez.

“Fui a trabajar a otra empresa, pero del ramo eléctrico, y cuando visitaba a mis clientes me pedían lo que vendía antes. Me decían que se los consiguiera, y yo como un favor lo hacía…, y luego les cobraba”.

Fisco

Recuerda que muchos le insistieron en que se diera de alta en Hacienda para así hacerle más pedidos por los cuales necesitarían facturas. “Fue una forma de presionar, pero fue tanta la insistencia que me di de alta”.

Ceh Blanco dice que un amigo le dio prestada una oficina con un escritorio, teléfono y una máquina de escribir donde empezó.

“Hay un cliente que conozco desde hace años que me dice que me adelanté al tiempo, pues soy lo que hoy llaman emprendedor”.

Su inventario de productos igual se fue incrementando poco a poco. Si un cliente le pedía dos piezas de algo él aprovechaba y compraba cinco para tener en existencia, “así de lo que me pedían compraba tres más y cuando me di cuenta ya tenía seis anaqueles.

El auge le llevó a adquirir un local, el cual encontraron en una casa común de la colonia Sambulá la cual estaba bajo el nivel del suelo. Para ello fue necesario remozar, pues al dejarlo a nivel de la calle el techo quedó bajo, lo que los obligó a levantarlo.

Productos

Hoy Corssa es un referente de la zona y allí “se encuentra de todo”, asegura Ceh Blanco. “No hay que ir a otro lado, todo lo que se refiere a control aquí lo tenemos”.

El negocio está especializado en automatización industrial, automatización y control, botonería, centros de carga, cilindros neumáticos, climas, conectores, contactores, controles de temperatura, desconectador, electroválvulas, fuentes de poder y fusibles de control.

También se pueden encontrar mangueras, manómetros, material eléctrico, sensores, silenciadores, termómetros, termostatos, tomas y clavijas, tratamiento de aire, válvula solenoide y variador para motores.— Jorge Iván Canul Ek

Además del amplio surtido, Ceh Blanco considera que el trato al cliente es un factor clave para el éxito.

“Para mí el cliente es lo más importante, desde el pequeño hasta el grande, para mí no hay uno al que no se atienda y a todos se les da la mejor atención”, señala Ceh Blanco, quien atiende el negocio junto con sus hijos Geovanni y Rolando Ceh May.

Ellos fungen como gerente de ventas y administrador, respectivamente.

Negocio Clientela

Corssa tiene clientes en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Belice.

Época

Pablo Miguel Ceh Blanco, fundador del Corssa, reconoce que tuvo suerte porque en aquella época nadie vendía controles, pero aun así el crecimiento fue paulatino: con las utilidades que le dejaban las ventas primero compró su propio escritorio, luego una silla, su máquina de escribir y un anaquel.

Contacto

Informes al teléfono 984-22-99 o en la página corssasureste.com.