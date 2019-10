Choca octogenario

Una persona de 86 años de edad ocasionó un accidente de tránsito en la colonia Mercedes Barrera, por no respetar un alto cuando manejaba un auto Caribe. El octogenario, quien además presentó una licencia de manejo que venció en 1997, salió de la calle 115 y provocó ser chocado por un auto Vento que iba con preferencia sobre la calle 50-A. Se supo que el responsable no está en condiciones para manejar, pero se escapó de su casa con el auto. Para su fortuna no hubo lesionados y los daños en el auto afectado no eran de consideración, pero como no contaba con seguro, las partes buscarían la manera de llegar a un acuerdo de reparación de daños.— G.C.U.

Attitude Vs. camioneta

Una familia sufrió un accidente de tránsito en el barrio de San Sebastián, en el centro de Mérida, tras ser impactados por una camioneta cuyo guiador no respetó una señal de alto. La familia iba en un auto Attitude por la calle 70 y fue en el cruce con la calle 77 donde fueron chocados por una camioneta de redilas. El auto subió a la banqueta y golpeó a una estructura metálica; en su interior quedaron golpeados sus ocupantes, pero ninguno de gravedad.— G.C.U.

Detenida en Progreso

Una mujer identificada como Daniela A.M., de 22 años de edad, fue detenida por la Policía Municipal por robar prendas de vestir en una tienda ubicada en la calle 80 entre 29 y 31 del Centro de Progreso. Los hechos ocurrieron ayer sábado a las 13 horas, cuando la presunta ladrona entró al establecimiento y se apoderó de varias prendas y después salió apresurada del negocio. Sin embargo, tres empleados que se percataron la siguieron. La mujer huyó, pero fue detenida por policías que pasaban por el sitio.— GABINO TZEC VALLE