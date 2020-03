Suspensión de actividades en el Poder Judicial por el Covid-19, salvo excepciones

Reducen ritmo de trabajo en el Poder Judicial

A partir de hoy y hasta el martes 31 próximo el Poder Judicial del Estado suspende sus plazos y términos en los trámites ante la contingencia por el Covid-19.

Los casos de excepción para los cuales no aplicará este aplazamiento de términos y plazos serán para el pago y recepción de pensiones, medidas de protección por violencia, todo lo que privilegie la protección al menor en riesgo y, en materia penal, solo se verá todo lo que esté relacionado con la libertad, audiencias iniciales con detenido y revisiones de medidas cautelares, señaló Ricardo Ávila Heredia, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado

“Por eso queremos exhortar a los usuarios a que, si no están en esos casos de excepción, mejor no acudan a los centros o a la Oficialía de Partes, porque no se les atenderá”, puntualizó.

Entrevistado en sus oficinas, precisó que, para no confundir, esto no quiere decir que no se laborará en el Poder Judicial, “el personal va a trabajar, no es que se vayan a sus casas”.

Dijo que se acordó que más adelante estarán pendientes por si hay que cambiar algo. “Formaremos grupos para que se encarguen directamente de la operatividad y planeamos otras acciones”.

Lo que si aplicarán con su personal, agregó el magistrado, es adoptar medidas internas, como el darles el día a personas mayores de 70 años de edad y a embarazadas. Tendrán licencia para no acudir a laborar del 18 al 31 del presente mes, sin que se les descuente su salario.

Ávila Heredia añadió que otras medidas internas consistirán en que también podrán faltar las personas que tengan alguna enfermedad, “no a los que presenten síntomas del coronavirus, esos inmediatamente tendrán permisos y se les atenderá, además de apoyar a las trabajadoras que son madres con hijos menores, con flexibilidad en horarios, entradas a laborar y casos específicos que se planteen”.

Medidas adicionales

“Todo esto además de las medidas preventivas que se acordaron desde el viernes pasado, como continuar con los filtros. Por ejemplo, en el edificio de la calle 35 ahora hay una sola entrada, en la Oficialía de Partes solo se recibirá lo relacionado con los casos excepcionales ya mencionados”, indicó.

Él entrevistado recordó que ya se adoptaron todas las medidas de higiene, se dotó de guantes y cubrebocas al personal que atiende al público y se limitó la entrada a las audiencias; además, se suspendieron cursos de capacitación, visitas escolares, servicio social y prácticas profesionales.— D.D.M.

