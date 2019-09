Suspensión de servicios publicos por fiestas patrias

No habrá clases y la recolección, no en toda la ciudad

El lunes 16 será inhábil; por tanto, no habrá clases en el sistema educativo estatal, y los servicios públicos y de salud disminuirán notablemente. Por ejemplo, el Ayuntamiento informó que no trabajará Servilimpia y pide a sus usuarios que no saquen su basura ese día y lo hagan en los siguientes que les correspondan.

Las otras recolectoras (Sana, Corbase y Pamplona) laborarán normalmente.

El Parque Zoológico del Centenario, el más visitado de la ciudad, no abrirá el lunes por cuestiones de mantenimiento, pero las familias podrán visita el zoológico Animaya, que abrirá de 6 de la mañana a 6 de la tarde.

Los demás servicios públicos como aseo urbano, drenaje, jardines y parques, atención de reportes de animales muertos, centro de control canino y Ayuntatel trabajarán con guardias.

Alumbrado público laborará de manera normal en sus tres turnos, de 7 a 14 horas, de 15 a 22 horas y de 22 a 5:30 horas, al igual que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Las unidades de medicina familiar del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) en Yucatán solo darán atención en hospitalización y urgencias. Los servicios de las oficinas administrativas delegacionales, Centro de Seguridad Social (CSS) y guarderías no trabajarán y reanudarán sus servicios el martes en sus horarios habituales.— Joaquín Chan Caamal

Los servicios de urgencias durante las 24 horas se darán en las Unidad de Medicina Familiar No. 13 (Chuburná), No. 20 (Caucel), No. 57 (La Ceiba), No. 58 (Calle 42 sur), No. 59 (Pacabtún), y No. 60 (Juan Pablo II). También en los hospitales generales de sub-zona No. 3 en Motul, No. 5 en Tizimín y No. 46 en Umán, así como los hospitales generales regionales No. 1 “Lic. Ignacio García Téllez” y el No. 12 “Lic. Benito Juárez”, ambos en Mérida.

Los bancos tampoco trabajarán el lunes, pero tendrán servicios financieros en sus módulos de cajeros y sucursales que funcionan en el interior de centros comerciales.

Bancos Servicios

Tampoco abrirán los bancos, pero tendrán servicios en cajeros y centros comerciales.

El IMSS

Los servicios de urgencias las 24 horas serán en las Unidad de Medicina Familiar No. 13 (Chuburná), 20 (Caucel), 57 (La Ceiba), 58 (Calle 42 sur), 59 (Pacabtún) y 60 (Juan Pablo II). También en los hospitales generales de sub-zona No. 3 en Motul, No. 5 en Tizimín y No. 46 en Umán, así como el “Ignacio García Téllez” y el “Benito Juárez”.