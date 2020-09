Talleres del DIF, una alternativa para capacitarse

Genera su propio ingreso

Gracias a la confección y venta de cubrebocas con diseños pintados a mano, bordados o con estampados de temporada, elaboración que aprendió en talleres en línea de los de los Centros de Desarrollo Familiar Municipales (CDFM), Leidy Leticia Uc Noh, de 62 años y originaria de Baca, ha visto una forma de generar ingresos durante la actual contingencia sanitaria.

Todos los días, con los conocimientos adquiridos en el curso de confección de moda y pintura textil, Leidy se sienta frente a su máquina de coser y, utilizando retazos de tela y elásticos, pone manos a la obra, dice un boletín

“Costurar me ayuda a mantenerme ocupada, ser productiva y tener mi propio dinero. Con ayuda de mi hija, mis productos no solo los vendo en mi municipio, también los envío a Cozumel”, señaló.

Como ella, actualmente 1, 250 mujeres y hombres participan en los talleres gratuitos y virtuales que ofrece el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán, a través de los CDFM en el interior del estado. De esta forma, 83 docentes utilizan las redes sociales y videoconferencias para impartir clases de confección, cocina y repostería, pintura textil, urdido de hamacas, bordado a mano y belleza.

María Cristina Castillo Espinosa, directora del DIF Yucatán, señaló que el objetivo de este programa es dar herramientas a la población para que pueda tener sus pequeños negocios y generar recursos económicos para mejorar su calidad de vida.

"La mejor manera de fortalecer el tejido social y el bienestar de las familias yucatecas, es generando más y mejores oportunidades para que puedan superarse. El DIF Yucatán se mantiene a la vanguardia utilizando las redes sociales y las plataformas virtuales para seguir apoyando a las yucatecas y yucatecos, y promoviendo el autoempleo", indicó.

Para María Trinidad Cocom Chan, del municipio de Ixil, mantenerse activa y ocupada mientras permanece en casa le ayuda a cuidar su salud mental, mientras que en redes sociales vende los cubrebocas que elabora. "Gracias al taller de confección de modas, he podido realizar uno de mis más grandes anhelos: tener un oficio. He aprendido a hacer trazos básicos, transformaciones de prendas, cortar y coser los cubrebocas. Costurando me mantengo activa y me siento contenta", indicó.

En Chocholá, con lo aprendido en su curso de cocina y repostería, doña Eulalia Quintal Aragón hace postres, pastas y otros alimentos para comerciar. "No solo me han enseñado a cocinar, también nos enseñan cuáles son las medidas de higiene y prevención del Covid-19 que debemos seguir para preparar la comida higiénicamente y con calidad. Las maestras son muy creativas y explican muy bien cómo debemos preparar los alimentos", aseveró.

Mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono (999) 927-18-56, extensión 101, de lunes a viernes de 8 a 15 horas.