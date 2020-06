También la Comisión estatal de Derechos Humanos cederá parte de su presupuesto

Descartan recortar su presupuesto otros organismos

A diferencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), en los otros órganos autónomos de la entidad algunos no han considerado reducirse su presupuesto de este año “por solidaridad”, porque nadie se los ha pedido y ni siquiera lo habían pensado; otro no respondió cuando se le preguntó si lo haría, y uno más no lo decidirá sino hasta hoy en consejo, según expusieron sus representantes.

Los titulares del Tribunal Electoral del Estado y del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción declararon que no han considerado algún reajuste a su presupuesto de este año ni tienen información alguna sobre ese tema, y en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales (Inaip) no respondieron.

En la Comisión de Derechos Humanos se informó que esta mañana se reunirá su consejo y discutirá si se ajusta su presupuesto o no, pero anticiparon que no sería un 10%, en caso de que se decida hacerlo, sino un porcentaje menor.

Como informamos, el lunes pasado el Iepac decidió, con el voto dividido de los consejeros, reducir su presupuesto en $1.006,494, en “solidaridad” con los afectados por el coronavirus en Yucatán, aunque Alejandro Cuevas Mena, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública del Congreso, advirtió que fue ilegal y se revertiría.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

En la sesión del Consejo Electoral, donde se decidió el reajuste presupuestal, algunos consejeros y representante de partidos señaló que esta decisión fue porque el Ejecutivo estatal se los solicitó no porque en realidad fuera iniciativa de esa institución.

Versión

La sesión del lunes

Se aprobó pedir que se le quiten $1.006,494 de recursos que le quedan este año al Iepac.