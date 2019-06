Tecnología china

Renán Barrera visita la sede de la firma Huawei

En visita a las instalaciones de la corporación Huawei, en Shenzhen, China, el alcalde Renán Barrera Concha conoció los avances tecnológicos que ofrece la empresa para contribuir a las ciudades inteligentes mejorando la seguridad, conectividad y prestación de servicios a través de tecnología de vanguardia.

El alcalde Renán Barrera y la delegación meridana fueron recibidos por Roy Chen, vicepresidente Government and Public Utility Sector Enterprise BG Huawei Technologies CO. LTD. El equipo de la empresa asiática presentó a los visitantes todos los avances tecnológicos que contribuyen a una ciudad inteligente, desde botes de basura o control de luminarias hasta sensores de ruido y cámaras portátiles que permiten a las corporaciones policíacas agilizar los procesos de reporte en tiempo real a la central de control, de acuerdo.

Al término de la visita, el concejal meridano puso sobre la mesa el ofrecimiento de que la empresa asiática tome a Mérida como modelo de ciudad inteligente y una ciudad tecnológicamente líder en el país.

—De entrada ya iniciamos una buena relación con la empresa y tenemos contacto directo con sus oficinas en México para hacer diagnósticos específicos en materia de comunicación —expresó—. Con lo que conocimos hoy aquí podemos implementar algunas acciones con nuevos productos que Huawei lanzará el próximo año.

—Con esta tecnología se pueden implementar ciudades cada vez más seguras, con mejor conectividad y mayor control en materia de internet, cámaras de seguridad y de públicos para, por ejemplo, saber cuándo están encendidas o apagadas —agregó.

Como nos explicaron, continuó, hay tres niveles de ciudad inteligente: el primero corresponde a la ciudad que está conectada entre sí; el segundo a la que tiene la infraestructura adecuada para contar con la información necesaria para cuidar a los ciudadanos y, el tercero corresponde a la conectividad para responder con mayor eficacia a los retos de una gran ciudad.

Además remarcó que en esa empresa transnacional tienen la misma visión del Ayuntamiento sobre la importancia de realizar proyectos relacionados con las ciudades, más allá de países o estados.

Visita Delegación meridana

El alcalde Renán Barrera encabezó una delegación meridana que visitó Huawei.

Bienvenida

Al dar la bienvenida a los visitantes, Roy Chen comentó que esta es la primera visita de una ciudad mexicana que recibe el corporativo.

Superficie

El campus corporativo abarca más de 200 hectáreas, emplea a más de 40 mil personas solamente en la ciudad de Shezhen y a más de 188,000 en 170 países.

Compañía

Huawei inició operaciones en 1987 y en un corto tiempo se encuentra en el lugar número 68 del ranking de 500 empresas en el mundo. Trabajan en diversos temas de telecomunicaciones, satélites, antenas, GP´s y lo más nuevo el 5G.

Estrategia

“Ha sido una grata sorpresa saber que esta empresa, de tantos miles de millones de dólares y con fuerte presencia en 180 países y más de 170 mil empleados en el mundo tiene como estrategia fundamental ir abarcando proyectos locales, ya que a través de lo local se puede ir haciendo el cambio verdadero“, dijo el concejal.