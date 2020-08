Telefonistas amenazan con estallar huelga

"No vamos a ceder en contrato colectivo"

Empleados de Telmex, adscritos a la sección 29 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, se sumaron al paro nacional con motivo del estancamiento de las negociaciones del contrato colectivo 2020-2022.

Abelardo Moguel Cárdenas, secretario de la sección 29, señaló que no ha habido un avance en la revisión del contrario, pues la empresa ha argumentado una falta de liquidez por la regulación de la Ley de Telecomunicaciones que se creó en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Quiere (Telmex) que los trabajadores asumamos el costo de esa regulación, excluyendo la jubilación de los trabajadores de nuevo ingreso. Hay que ser claros, ellos quieren excluir del derecho de jubilación a los compañeros de nuevo ingreso a partir de que se firme esta revisión contractual”, señaló.

Abordado en la entrada del Centro Operativo Telmex Sambulá, el líder sindical comentó que si la empresa continúa en su postura, en dos semanas, a finales de agosto habría un estallamiento a huelga.

“No vamos a ceder un paso atrás para darle gusto a la empresa de excluir la cláusula 149 del contrato colectivo”, resaltó Moguel Cárdenas en representación de los 1,180 empleados sindicalizados de Teléfonos de México en Mérida.

A final de cuentas, añadió, la jubilación es un logro sindical de muchos años de lucha “y por ningún motivo permitiremos que pase sobre el contrato colectivo”.

También aclaró que el servicio de telefonía no se interrumpe por el paro. “El servicio en sí no se ve afectado. Tenemos afectación de que no estamos atendiendo a nuestros clientes y tenemos reparaciones por atender, pero amerita la falta colectiva hoy (por ayer), y esperamos que la sociedad nos entienda porque estamos luchando por el derecho de trabajadores”.—Iván Canul Ek

Moguel Cárdenas enfatizó que el paso es nacional y participan empleados de diferentes áreas. “Es una falta colectiva, donde nosotros hoy (miércoles) no nos presentamos a trabajar, pero cumpliremos nuestra jornada laboral aquí afuera de las instalaciones durante ocho horas”.

Proceso con trabas

El líder sindical recordó que cada dos años se hace la revisión contractual y en febrero pasado se hizo llegar a Telmex un pliego petitorio, que por la pandemia quedó en pausa. “Lo que llama la atención es que la empresa esté condicionando el sentarse a negociar con el sindicato la revisión contractual si no eliminamos esa cláusula (la 149). Entonces eso nos está deteniendo”.