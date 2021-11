Vecina de Kanasín teme por su vida; su pareja es la razón

Ivonne M. D., de 32 años de edad, teme por su vida porque su pareja se encuentra prófugo de la justicia.

Originaria de Veracruz y avecindada en Kanasín, explicó que el pasado martes en la noche, en un local del centro de ese municipio aledaño a Mérida él la agredió después que discutieron por asuntos de familia.

“Me golpeó, me tiró dos dientes y me arrancó una uña. Para no dejar huellas se puso un trapo en la mano y comenzó a asfixiarme”, relata la mujer.