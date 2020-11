Temen por un edificio

Advierten sobre posible derrumbe en una avenida

La construcción de un tercer piso en un inmueble de la avenida Alemán causa preocupación a un vecino cuyo patio colinda con el predio el cual, según denuncia, se levanta sobre una edificación que, al parecer, no está preparada para el peso extra a la que se le está sometiendo.

Julio Bautista Conde explicó al reportero del Diario que hace tres meses externó su preocupación ante el Ayuntamiento de Mérida por medio de Denuncia Ciudadana, pues se siente temeroso por la construcción.

Según se indicó ayer, la obra fue clausurada el viernes pasado.

Bautista Conde dijo que desde su patio se puede apreciar cómo el edificio de dos plantas descansa sobre un muro al que se le adosaron tres líneas de blocks a las cuales no se les pusieron columnas hasta el techo de la primera planta.

Con la construcción de un tercer piso comenzó la preocupación del vecino, pues al advertir el problema estructural que aparentemente se está presentando teme mucho que suceda algo similar al derrumbe del colegio “Enrique Rébsamen” en el terremoto de 2017 en Ciudad de México, edificio cuya construcción irregular venció las estructuras inferiores.

“Aquí puede pasar lo mismo”, advirtió el entrevistado. “Estoy viendo que el muro es un muro delimitante sobre el que descansa un edificio de dos plantas ya antiguo, que a lo sumo tiene poco más de cuatro metros de ancho y con la edificación nueva tiene nueve metros de alto”.

El muro de la planta baja no tiene acabado, de modo que puede apreciarse que cuenta con tres columnas, pero éstas no alcanzan a apuntalar las tres hileras de block de la parte superior.

El segundo piso presenta un muro con acabado que no permite ver cómo está conformada la estructura de columnas. En el tercer nivel en construcción el muro cuenta con tres columnas.

“No he recibido respuesta a mi queja ciudadana, no sé si el Ayuntamiento ya sabe de esta obra; me parece muy extraño que dentro de la pandemia que estamos viviendo y el confinamiento los trabajos de construcción se realicen solo por las noches, cuando se supone que a partir de las 23:30 horas nadie debe estar en las calles; no lo entiendo, es muy extraño”, comentó.

“Estoy preocupado, le pido al alcalde Renán Barrera Concha que escuche mi queja, que vengan a verificar la obra, pues temo lo peor y por la seguridad de mi familia, si me garantizan que la obra no se caerá, que es segura, que está dentro de la norma, está bien, pero si no es así cada día cuenta y estamos expuestos al peligro. Nos están robando la tranquilidad”, aseveró.— Emanuel Rincón Becerra

De un vistazo

Predio en construcción

El edificio se ubica en la avenida Alemán #384 LL, a lado de una empresa fabricante de uniformes y muy cerca del bar “El Pocito”.

Zona de juegos

“Sin columnas de soporte adecuadas estoy ante un Rébsamen en potencia”, señaló el señor Bautista, además de decir que en su patio juegan sus pequeños nietos.