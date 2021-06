Temor a nuevas variantes de Covid ''anima'' a meridanos a vacunarse

Sin aglomeraciones, con rapidez y con mayor temor a las cuatro variantes de Covid-19 transcurrió la tercera jornada de vacunación con la segunda dosis a personas de 50 a 59 años en el modulo de la Escuela Superior de las Artes de Yucatán (ESAY).

Desde la apertura del módulo, a las 8 de la mañana, la llegada de personas fue en forma gradual y continua, pero sin aglomeraciones.

Proceso ágil y con protocolos sanitarios

Personal de enfermería, médicos, auxiliares y servidores de la nación de forma inmediata pasaban al módulo a quienes llegaban, previa aplicación de gel antibacterial y medición de la temperarura.

A nadie rechazaron, incluso llegaron personas de 40 a 49 años que no recibieron la vacuna en su momento y les aplicaron la dosis.

El alza en los contagios de Covid en Mérida y el reconocimiento de la Secretaría de Salud de la presencia de cuatro cepas distintas en la entidad son un acicate para que mayor número de personas acudan a recibir la vacuna.

Como informamos, el Covid ya infectó a más de 45,000 personas y causó la muerte de casi 5,000 yucatecos en año y medio de pandemia.

La aparente tercera ola de Covid en Yucatán y el país también genera temor, incluso entre vacunados pues dicen que ni así se sienten inmunes.

Pese a estar vacunados, no bajarán la guardia

Ante ello, aseguran que no bajarán la guardia y mantendrán los protocolos sanitarios en sus hogares y fuera.

"Ya tengo las dos vacunas, me siento bien, me siento más protegida, pero hay que seguir las indicaciones de las autoridades. No estamos libres", señaló Margarita Ruiz Zentella, vecina de Juan Pablo II después que salió del área de observación.

Dijo que ella y su familia seguirán con el uso del cubrebocas, la desinfección de artículos que entran a su casa, de personas que entran y salen por cuestiones de trabajo.

Además, afirmó que seguirá usando gel y guardará sana distancia porque sabe que personas con las dos dosis de vacunas están hospitalizados por Covid.

La vacuna es una ayuda, pero...

"Es una ayuda la vacuna, te ayuda a que no vayas al hospital, puede que no sea mortal para ti pero no quiere decir que no te dé", señaló.

"Si tienes alguna enfermedad o eres propenso a la debilidad puede ser mortal. Es mejor seguir cuidándonos".

"Lo que pasa es que hay gente que cuando recibe la vacuna cree que ya es inmune, no espera los 30 días para que produzcan los anticuerpos", opinó.

Según dijo, escuchó que Yucatán tiene 4 cepas de Covid, la original, la británica, la brasileña y la californiana, y eso es preocupante.

¿Qué opinan de las clases presenciales?

"Es algo feo que solo reconozcas que existe Covid cuando te da. Cuídense y cuiden a quienes están en su alrededor", indicó.

"Falta que vacunen a los de 30 años y más y a los niños, mientras no sean vacunados todos habrá riesgos".

Se le preguntó sobre el regreso a las clases presenciales en agosto próximo, según los planes del gobierno estatal, y opinó que no es el momento.

Afirmó que "se sabe que las nuevas cepas afectan a los niños, que en las ciudades donde reanudaron clases ya están cerrando porque hay contagios de alumnos".

"Los niños no se saben cuidar"

"Voy a ser excéptica. No creo que vaya a mandar a mi hijo a la escuela", anticipó.

"Los niños de primaria no se saben cuidar, tal vez los de secundaria y prepa sí. Es delicado que regresen a las escuelas los niños".

Elaine Hernández Chalé, de la colonia Mayapán, quien recibió la segunda dosis de Pfizer, también manifestó su temor al Covid.

Señaló que una de sus sobrinas de 30 años, está infectada de coronavirus, pero con síntomas no muy fuertes.

"Ella trabaja, seguro pescó el virus en su trabajo. Está estable hasta ahorita", informó.

"Le está tocando a los jóvenes"

"Ahorita le está tocando a los jóvenes, es por las variantes que hay. Ya le dije a la familia que hay que seguir cuidándonos, no bajaremos la guardia porque la pandemia sigue".

También piensa que no es buena idea el regreso a clases presenciales en agosto.

"La pandemia no ha bajado, al contrario, está subiendo y salir de la casa es como ir a buscar el virus", advirtió.

"Tengo un joven de 18 años que estudia y quiere trabajar, pero le decimos que no es conveniente porque la pandemia sigue presente".

"Hay que esperar, hay que salir con todas las precauciones y esperar un mejor momento cuando bajen los contagios y muertes", opinó.

Afluencia en otros módulos de vacunación

En otros módulos de vacunación, como el Kukukcán, también hay una asistencia continua, pero sin largas filas ni amontonamientos.

"El martes fue el peor día, vino muchísima gente", comentó un auxiliar del módulo de la Esay.

Él, como todos los voluntarios, está en espera de que le apliquen la vacuna.

"No nos la aplican aún, sabemos que están llamando a algunos, pero en forma masiva no. Ojalá sea pronto porque estamos en riesgo", terció otro auxiliar.