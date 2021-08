Temor ante el regreso a clases

Padres expresan preocupación por el coronavirus

Después de que el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció ayer detalles sobre el regreso a clases presenciales, algunos padres de familia dieron su opinión sobre las opciones.

Alejandra Abad comentó que una gran parte de la responsabilidad depende de ellas como madres, pues deben educar para que los niños sean conscientes de la enfermedad que está pasando, enseñarles a usar correctamente el cubrebocas y el gel antibacterial. Por parte de las escuelas espera sigan el protocolo para evitar la propagación de la enfermedad.

Alejandra comentó que su hija le pide regresar a clases presenciales. Señaló que sí la llevaría, pero que en el momento en el que algún niño presente síntomas de Covid-19 su hija dejaría de acudir a la escuela.

Por su parte, Lizzie Mendicuti comentó que no confía en que las escuelas lleven al cabo el protocolo de higiene. Dijo que las escuelas intentarían seguir el protocolo, pero que algunos padres de familia no. “Puede ser que yo cuide a mis hijos, pero otros no lo hagan”.

Aún con las medidas no le gustaría enviar a sus hijos, pero dice que en algún momento tendrá que hacerlo y cuando así sea los enviará lo más protegidos posibles.

El señor Mario Guevara dijo que es muy difícil que el protocolo se respete en las escuelas. “Una cosa es escribirlo y otra es que lo lleven al cabo los profesores y alumnos”. Él como padre de familia señaló que no llevaría a su hijo a clases.— Ilse Noh Canché

Seidy Negroe piensa que no todas las escuelas respetarán el protocolo. Comentó que si desde antes algunas escuelas no eran tan higiénicas ahora menos debido a la falta de personal.

Doña Shirley Puc comentó que sí considera que las escuelas respetarán el protocolo de higiene, ya que es necesario cuidar a los niños. Como madre de familia dijo que duda en llevar a su niña a clases, ya que tiene asma y le causa temor que la pequeña se enferme.