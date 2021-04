Temperaturas en Yucatán llegarían a 44 grados

Ayer el mercurio llegó a los 40.5 grados en Mérida

Para hoy domingo, último día de vacaciones de Pascua, y el inicio de la semana se espera un ambiente de caluroso a muy caluroso y de muy caluroso a caluroso en extremo, con cielo mayormente despejado, viento cálido del Sur y Sureste y ausencia de lluvias prácticamente, informó el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, de la Uady.

“Las temperaturas máximas que estamos esperando son de 38 a 42 grados para todo el estado, y mínimas de 20 a 26 grados en el amanecer”, dijo.

“La sensación térmica que se va a sentir este fin de semana e inicio de semana es de unos 50 grados”, advirtió el especialista, integrante del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Uady.

“Es una sensación térmica muy alta y las unidades de rayos ultravioleta igual serán altas”, puntualizó.

Añadió que las zonas más calurosas, donde se van a presentar temperaturas de 40 a 42 grados, serán centro, suroeste y noreste del estado, incluyendo a Mérida y la zona metropolitana.

En el suroeste, dijo, se podrían elevar más los termómetros, de 43 a 44 grados.

El especialista explicó que todo esto se debe a que “estamos sufriendo” de una onda cálida normal en el mes y se prevé que dure incluso al otro fin de semana.

“Debido a las temperaturas, sensación térmica y unidades de rayos ultravioleta, la población deberá extremar cuidados: hay que estar constantemente hidratados, usar ropas claras y de manga larga, usar bloqueador número 30, no hacer ejercicio entre las 11 a.m. y 4 p.m., para evitar el golpe de calor, y no estar bajo los rayos de sol por más de dos horas”, explicó.

“También se debe cuidar el estado de los alimentos, mantenerlos en lugares frescos, estar pendientes de niños y ancianos, y también mascotas, porque también sufren el calor”.

También exhortó a la población a no quemar basura, en el interior del Estado, ya que habrá vientos del sur y sureste con rachas y eso puede provocar que se salga de control esa quema de basura; no hacer fogatas en el monte, no tirar colillas de cigarros encendidas en las carreteras, ni botellas de cristal.

Para la gente que vive afuera de la ciudad, se les recomienda haber hecho sus guardarrayas de protección alrededor de sus propiedades, lo mismo para las personas que viven al lado de terrenos baldíos.

Expuso que en esta sequía no ha habido muchos incendios gracias a que el año pasado hubo una gran cantidad de lluvia, las más intensas de toda la historia, y eso ha ayudado a que el monte aún este verde, sin embargo, en la parte inferior del monte ya los matorrales se encuentran secos y ahí pueden presentarse incendios.

El meteorólogo expuso que las ondas cálidas pueden tener diferente tiempo de duración y ha habido récords en años anteriores, “por ejemplo en 2012 y 2013 hubo casi un mes prácticamente sin llover y las temperaturas estuvieron entre los 37 y 40 grados Celsius”.

“Ahora tal vez no se presente alguna temperatura récord, no lo sabemos, lo que sí sabemos que va a hacer muy extensa en el espacio de tiempo la persistencia de temperaturas de casi o de 40 grados Celsius todos los días y lógicamente los seres vivientes van a resentir la temperatura y esa sensación muy alta durante mucho tiempo, por eso es peligroso”.

Por último, exhortó a la población que extreme sus precauciones, y si van a la playa lleven bloqueador con factor de protección 30 y no se asoleen mucho. Igual se recomienda no estar más de dos horas bajo los rayos del sol, aunque se encuentren dentro del mar.— CLAUDIA SIERRA MEDINA

De un vistazo

Calor en la costa

Para la gente que vaya a la costa, dijo Vázquez Montalvo, sentirá temperaturas en verdad muy altas, para ser la costa, pues se esperan temperaturas entre 37 y 39 grados para las primeras horas de la tarde.

Registro

Ayer se presentó en Mérida el registro más alto de la presente temporada de calor y sequía con una temperatura de 40.5 grados y una sensación térmica de 44 grados .