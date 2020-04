Tensiones al límite

Advierten: pierde tolerancia la gente por largo encierro

La prolongada cuarentena en los hogares y algunas medidas represivas de autoridades municipales se acumulan en las personas, causan incomodidades y enojo, y eso es peligroso para la convivencia pacífica, advirtió el doctor en Sociología Othón Baños Ramírez, investigador de la Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Entrevistado sobre los enfrentamientos verbales de pobladores de algunos municipios, el toque de queda que impuso Umán y el encarcelamiento de 4 personas que fueron a la playa de Progreso, el doctor Baños Ramírez señala que la ciudadanía sigue acumulando el enojo contra las autoridades municipales, y aunado al prolongado confinamiento de casi dos meses, hace que las personas empiecen a agotar su paciencia y obediencia poco a poco, y eso es previsible y natural porque las medidas de represión, privación de la libertad, la imposición de multas, genera reacciones entre la gente.

Cree que algunas autoridades municipales están yendo muy lejos en la aplicación de las medidas represivas y no es nada difícil que, si siguen así, con su dureza para propiciar que la gente se quede confinada en sus hogares, puedan generar un efecto contrario.

“No pueden mostrarse demasiado duros con la gente porque ésta está perdiendo tolerancia”, señaló. “El encierro, la cuarentena prolongada está provocando que pierdan tolerancia. Si no quieren llegar al punto de provocar algún conflicto o enfrentamientos, las autoridades tienen que ser pacientes. En vez de que apliquen medidas de tipo policiaco, que sean más tolerables, que convenzan a la gente, que le llamen la atención sí, pero que no lleguen a un extremo como ocurrió con las cuatro personas que se llevaron detenidas por estar en la playa, eso es extremo”, opinó.

Dijo que el cierre de puertos u otros municipios que tienen actividades productivas y comerciales dejan de recibir los beneficios económicos de la gente que quiere comprar, por ejemplo, pescado o mariscos en el mercado del puerto para comer en esta cuarentena. Como son productos comestibles no se debería de prohibir el acceso de la gente, sino establecer medidas estrictas de control para la gente que acuda a abastecerse.

“Yo creo que es un asunto de mínima congruencia con los principios de que la gente tiene que comer, tiene que alimentarse y no necesariamente por el confinamiento va a comer carne, atún enlatado, comida industrial todos los días. Por aquí están yendo mal algunos alcaldes, se están excediendo. No descarto que después de la cuarentena, la gente conserve cierto recelo contra las autoridades municipales que aplican medidas extremas y no vuelva por un tiempo. Conociendo la idiosincrasia del yucateco no me extrañaría que piense que ahora que quieren que vaya a determinado lugar, no vaya. El yucateco no olvida rápido y en esta emergencia sanitaria hay cosas que no va a olvidar, como las represiones y la estigmatización del rechazo como si fueras un apestoso”.

El sociólogo considera que a estas alturas de la pandemia ya hay una psicosis por las altas probabilidades de contagio, por el confinamiento y las medidas sanitarias recomendadas de protección. La ciudadanía está bastante harta, irritada por el prolongado encierro todo el día, y si no se cuidan las formas y el trato, la convivencia pacífica se puede desbordar y puede llegar a la violencia porque el encierro produce ansiedad, problemas de carácter psicológico, ya que no todos tienen la capacidad de manejar bien su temperamento”.

“Leía en la nota del Diario que hay reportes de que en los hogares hay bastante agresión hacia las mujeres, el encierro agudiza los problemas, hay gente que no está feliz de estar confinada en su casa, están peleando porque falta comida, falta dinero, están en una situación francamente difícil, no se están rascando el estómago acostados en su casa durante el confinamiento. Para muchos, no todo es felicidad estar en su casa, hay muchas familias que no tienen para comer, se agudizan sus problemas y eso genera una afectación en la conducta, porque en la vida normal cotidiana buscan cómo resolverlos”.— Joaquín Chan Caamal

Recuperación económica

El investigador Othón Baños no ve que la recuperación sea rápida al acabar la cuarentena.

Muchas secuelas

y le parece que esta pandemia dejará muchas secuelas en las comunidades en lo económico, social, laboral y convivencia.

Solidaridad y apoyo

“Me gustaría que haya solidaridad y ayuda mutua entre municipios yucatecos, como lo mostraron las autoridades de Dzilam González, Dzilam de Bravo y Dzidzantún, que repartieron e intercambiaron productos pesqueros y de campo”.

Una buena señal, pero...

“Fue una buena señal de que hay en Yucatán gente consciente, gente de buen corazón, buena voluntad, hay mucha gente que está en este plan de ayudar, ojalá que se generalizara, pero lo veo difícil, al menos no veo que vaya a ser de inmediato”, dijo.

“Sería una lástima”

“Fue un momento y situación favorables que aprovecharon y consensuaron esos alcaldes, sería una lástima que no haya más cooperación de ese tipo entre los poblados yucatecos”.