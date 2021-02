Terreno lleva 20 años en el olvido

“La autoridad no le ha dado importancia”

En la colonia Floresta Chuburná, a unos 500 metros del parque, hay un terreno baldío que desde hace mucho tiempo ha causado malestar a los vecinos.

El lugar carece de cerca y tampoco tiene banqueta, de modo que algunas personas aprovechan para tirar allí basura, incluyendo escombro y muebles viejos.

Carlos Pérez Coto, uno de los afectados, reporta que el terreno ha estado abandonado sin que el propietario o el gobierno hagan algo por limpiarlo.

“Las autoridades no le han dado la importancia. Llevo 20 años viviendo acá y son los años que el terreno lleva abandonado”.

Pérez Coto asegura que ha enviado varios reportes al Ayuntamiento, pero éste simplemente no hace caso. Lo más que ofrecieron fue retirar la maleza que da a la calle porque, afirma, le respondieron que no pueden entrar en el terreno.

El señor indica que el terreno es el único malestar en el fraccionamiento, donde toda la gente se ocupa por mantener limpia su casa. Incluso, asegura, el servicio de basura es puntual y el Departamento de Parques y Jardines procura mantener limpio el parque.

“Lo único malo es el terreno baldío y es una vergüenza que la gente tire allí la basura, colchones, muebles viejos. Como no tiene banqueta, el sitio se llena de hierba y en época de sequía se incendia. El año pasado dos veces vinieron los bomberos a apagarlo”.

Además de la basura y el humo, del lugar salen alimañas. El señor Pérez Coto recuerda que una vez salieron de ahí tarántulas del tamaño de una mano.

“Pensé atrapar una para llevarla al Ayuntamiento y que la vean”, dice el afectado, quien lleva años reportando el baldío.

“Nunca me han hecho caso. No sé de quién sea para que no hagan nada”, lamenta el afectado, tras señalar que existe una penalización para las personas que tienen terrenos y no lo cercan.— IVÁN CANUL EK

De un vistazo

¿Qué dice la ley?

El artículo 9 del reglamento para la limpieza de inmuebles en Mérida señala como obligatorio mantenerlos en buen estado. No acatar esta disposición puede resultar en una multa de una a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización, y se duplicaría el monto en casos reincidentes.