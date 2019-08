“Terror” para los ebrios

Quejas de abusos de la policía en tres municipios

TUNKÁS.— Vecinos de los municipios de Cenotillo, Tunkás y Quintana Roo denuncian presuntos abusos de la Policía Coordinada por imponer multas excesivas, y dicen que es tal el “terror” que causan los agentes que a esa región ya le llaman “el triángulo de las Bermudas”.

La labor de los agentes ha hecho que los fines de semana se vuelvan terroríficos para cuanto transeúnte camine con aliento alcohólico o despierte sospechas de que está ebrio, dicen.

Además, por una falta administrativa la multa es arriba de $2,500, lo cual consideran excesivo.

La seguridad es primordial, pero cuando se hace a la fuerza solo se buscan problemas, denuncia Ramiro Noh Espinoza. Estoy consiente de que estaba con aliento alcohólico, pero no borracho, y creo que hay testigos en mi pueblo de que es real lo que digo. No pensaba poner la denuncia pública, pero, por ejemplo, creo que es ilegal que se me detenga en mi pueblo (Quintana Roo), y que en lugar que me dejen en la cárcel de aquí, me lleven hasta Tunkás.

Sin avisar a mi familia, con lujo de prepotencia, hasta mi coche se llevaron cuando yo estaba dejándolo a una señora de una tienda con mi cartera y llaves, pero los policías no lo dejaron, se lo arrebataron a la señora de la tienda la noche del domingo, relató.

—Entro a las 9 de la noche, salgo al día siguiente a las 9 de la mañana, además me hacen pagar la cantidad de 3,000 pesos en la comandancia de Tunkás por una falta administrativa, y me dan mi recibo oficial sin firma ni sello, entonces eso se llama chanchullo, robo, no hay otra palabra para decir, destaca.— José Candelario Pech Ku

Conductor

Otra persona fue detenida en días pasados por conducir en estado de ebriedad.

Cárcel

El 21 de julio pasado, Wílbert Vicente Par Mena fue detenido porque supuestamente conducía ebrio en Tunkás y lo llevaron a Cenotillo, donde lo encarcelaron unas horas y salió luego de pagar una multa de 2,500 pesos.

Más atentos

Ahora, con la fiesta de Cenotillo, los peatones estarán más atentos para que no sean detenidos por la Policía Coordinada de la región.