Tianguistas: “Ya no hay dinero”

Pedirán apoyos económicos por falta de ventas

Una catástrofe, una situación caótica: así calificaron dirigentes tianguistas la situación que hoy viven por la contingencia sanitaria.

Lo que les dijeron sería una cuarentena se ha convertido en más de una “noventena” que los empieza a llevar a la desesperación, por lo que piden apoyo del gobierno.

“Es una catástrofe económica y emocional estar inactivos, la comida no viene sola, hay que buscar cómo hacerle, necesitamos abrir aunque sea difícil de pasar, pero necesitamos apoyo económico del gobierno del Estado”, expresó Macario Chan Castillo, líder de la Unión de Comerciantes Tianguistas del Estado de Yucatán (Uctey).

Luis Cruz Olguín, dirigente del Frente Único de Tianguistas de la Tercera Edad, agregó que “es muy difícil para todos nosotros, es caótico, vivimos al día en las ventas, en los tianguis y al no tener ventas, no hay dinero, pensamos que sería breve, de una o dos semanas, pero de ser una cuarentena pasamos a más de una ‘noventena’, ya no aguantamos, pedimos ayuda al gobernador”.

En sendas entrevistas a ambos dirigentes de quienes trabajan en los tianguis de la ciudad, coincidieron en que la situación por la que pasan sus agremiados es desesperante y anunciaron que acudirían al Palacio de Gobierno a presentar un oficio solicitando apoyo al gobernador Mauricio Vila Dosal, lo cual hicieron ayer.

Chan Castillo recordó que el Ayuntamiento les dio una ayuda, pero fue en línea, no todos tienen una computadora para hacer el trámite “y creo que ya estaba programado para dárselo a unos cuantos, porque al otro día cuando muchos lograron entrar les dijeron que ya se acabó, no le tocó a mucha gente”.

Cruz Olguín también recordó que pidieron ayuda, es cierto que el Ayuntamiento los apoyó con despensas, pero lamentablemente no le tocó a todos, “quién sabe de dónde sacaron su padrón para repartirlo”, el caso fue que a la mayoría de los de su asociación no les tocó.

“Somos como 200 socios que estamos ya en una situación muy difícil, vivimos de lo que podamos, algunos tenemos una pensión y no nos alcanza para vivir, tenemos que buscar la forma de completar para tratar de subsistir, y hoy día no tenemos cómo ni dónde”, dijo el dirigente de la Uctey.

Con la angustia reflejada en sus palabras que insistían en repetir que viven una catástrofe, que les empieza a ganar la desesperación, Chan Castillo señaló que ahora con las nuevas disposiciones que dictó el gobernador no tienen la esperanza de que pronto les permitan volver a trabajar en los tianguis.

El dirigente comentó que junto con Cruz Olguín ya redactaron oficio para pedirle su apoyo al mandatario, el cual presentaron ayer.

El líder del Frente Único de Tianguistas de la Tercera Edad expresó:

“Vemos muy difícil que nos ayuden, pero al menos una vez más lo intentaremos, ahora estamos solicitando un apoyo económico de entre 20 mil y 25 mil pesos para empezar de nuevo”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Necesidades

La contingencia ha causado serios problemas para que los tianguistas obtengan sustento.

Un mismo problema

Mostrando pocas esperanzas por las pocas respuestas que han tenido sus gestiones, el líder del Frente Único de Tianguistas de la Tercera Edad, Luis Cruz Olguín, manifestó que en los tianguis tienen diferentes actividades, algunos venden comida, otros ofrecen productos perecederos, unos más no perecederos, son diversos los productos que trabajan, “pero nuestra necesidad es la misma, necesitamos empezar de nuevo y no tenemos con qué hacerlo, nos hemos comido todo lo que teníamos”.

Piden empatía

Cruz Olguín y el dirigente de la Unión de Comerciantes Tianguistas del Estado de Yucatán, Macario Chan Castillo, apelaron a la capacidad de las autoridades para entenderlos, “que se pongan en nuestro lugar”, que los escuchen y constaten la situación desesperante a la que están llegando y que de verdad los apoyen.