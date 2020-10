El Iepac: El tema se ha manejado con prudencia

María de Lourdes Rosas Moya, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), se negó a responder al Diario sobre el fallo en contra de esta institución, que emitió el Juzgado Cuarto de lo Civil, pero ante los reclamos y presiones los de partidos políticos, a estos sí les dio parte de la información solicitada, como el hecho de que ya pagron unos $300,000 al despacho privado que le encargaron el caso.

En el chat de los representantes de los partidos en el Iepac y ante la insistencia de estos para pedirle una reunión para que les informara del caso, en su mensaje la consejera presidenta les escribió: “Ante una nueva oleada de golpear al instituto iniciando el proceso electoral el abogado está dispuesto a platicar con ustedes si lo consideran necesario, sin poner en riesgo la estrategia que se lleva a cabo, repito no es lo ideal pero tienen derecho a estar informados”.

Ayer informamos que el Iepac perdió el juicio contra la empresa que contrataron para hacer el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) hace dos años y que no cumplió, pues un juez le ordenó al Iepac pagar los más de dos millones de pesos más intereses que le quedaron a deber al empresario.

Desde temprano por la mañana, a través de la oficina de Comunicación social del Iepac se le hizo llegar a la consejera presidenta una serie de preguntas sobre esta situación, empezando por confirmar o desmentir si perdieron este juicio, a lo que como respuesta solo se dijo que se trataba de un asunto jurídico y así se tratará y que “no hará más declaraciones al respecto”.

Las preguntas que se le enviaron fueron: ¿Cuánto se paga al despacho particular que sigue el litigio, que al principio era el del Fiscal General del Estado, y por qué cuando hay un jurídico del instituto?, ¿puede afectar a la contratación del PREP para el proceso de 2021?, ¿por qué?, ¿se afectarán las finanzas el pagar con todo e intereses o está previsto el pago si la apelación es en contra?, ¿cuánto es lo que habría que pagar de acuerdo con el fallo que se apeló?, y ¿cuánto se ha gastado en el pago al despacho que lleva el caso desde hace dos años?

Se les hizo ver que pueden tener razón en no informar sobre el proceso para no afectarlo, pero en cuanto a los gastos del despacho particular y cuál es éste, se les hizo ver que es cuestión de transparencia y debería informarlo; sin embargo, tampoco sobre eso respondió la consejera presidenta.

Por la tarde, al hablar con los representantes de los partidos, Pedro Rodrigo Rosas Villavicencio, del PT, dijo que los acababan de contactar del Consejo Electoral precisamente por la nota publicada en el Diario y les ofrecieron darles información.

Luis Manzanero Villanueva, presidente del PRD, también dijo que él y otros representantes del partido ante la noticia de que perdieron el juicio, le escribieron en el chat a la presidenta solicitando una reunión de trabajo para que les informe sobre esta situación, pero se negaba a hacerlo.

El mensaje que les mandó a los partidos por el chat fue el siguiente: “Buenas tardes, en estos tiempos algunos pueden estar agitando banderas, entiendo la política y ustedes también”.

“El tema del PREP se ha manejado con prudencia y sigilo por varias razones”, no dijo cuáles.

“Ante una nueva oleada de golpear al instituto iniciando el proceso electoral el abogado está dispuesto a platicar con ustedes si lo consideran necesario, sin poner en riesgo la estrategia que se lleva a cabo, repito no es lo ideal pero tienen derecho a estar informados”.

“Se optó contratar un abogado especialista y no es el fiscal como dice la nota periodística”, en la nota se dice que al principio se contrató a Wilbert Cetina Arjona, pero cuando lo nombraron fiscal general del Estado dejó el caso a Luis Rodríguez Chavarría.

“Sus honorarios son 10,000 mensuales, no 50,000 como dice la nota. Se le ha pagado durante todo el proceso aproximadamente 300,000 pero con exactitud les daremos el dato después”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA