Tienen dudas

Reanudarán la discusión de una iniciativa, el lunes

Entre reclamos de faltas de respeto e incumplimientos del Poder Ejecutivo del Estado hacia el Legislativo, se iniciaron ayer los trabajos de revisión y discusión de la iniciativa del gobernador Mauricio Vila Dosal, quien solicita autorización de los diputados locales para contratar un crédito por hasta 1,728 millones de pesos, y el primer acuerdo en la discusión fue realizar una videoconferencia con funcionarios estatales para aclarar dudas el próximo lunes.

Milagros Romero Bastarrachea, diputada de Movimiento Ciudadano, empezó las discusiones en la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, al plantear las precisiones y objeciones que su bancada tiene en cuanto a la solicitud del gobernador, además de sus dudas al admitir que es importante mover la economía, que es para lo que se quiere contratar la deuda, pero también el desarrollo humano, “y no visualizamos hacia dónde y cómo se hará la inversión”.

“Hablan de seguir el Seguro de Desempleo, que no ha sido suficiente, se apuntaron quienes no lo necesitan y ni siquiera ha mandado el Ejecutivo las reglas de operación; citan también que harán obras en coordinación con los ayuntamientos, pero no está claro, y perdón que parezca que tengo el complejo de las parteras que luego de recibir al bebé, lo abandonan, pero no queremos que luego de aprobarlo nos dejen con problemas”.

Marco Rodríguez Ruz, diputado del PRI, coincidió en varios puntos con la diputada Romero y expresó que tienen una mala experiencia con el Ejecutivo estatal, el gobernador y su equipo: “No respetan la soberanía del Poder Legislativo, siempre nos quedan a deber información, como la de los funcionarios que comparecieron por la Glosa del Informe y aún no responden las preguntas que se les hicieron”.

El priista recordó que en marzo pasado, al aprobarle al Ejecutivo la ampliación de su Presupuesto de Egresos, se plasmó incluso en el artículo quinto transitorio que debían enviar las reglas de operación de sus programas de apoyo. “En dos ocasiones se les han pedido públicamente y hasta hoy no las envían. Si no cumple lo que está escrito y tampoco hay una apertura de respeto, ¿cómo confiar y aprobar lo que pide?”.

Con la lectura a un artículo de la edición del 21 de marzo pasado del Diario, el diputado exhibió que el Ejecutivo publicó que ese día iniciaron la entrega de los apoyos por desempleo y concluirían el 24 de ese mismo mes. “Tienen ya 14 días de haber concluido esos pagos, ya anunciaron que están por iniciar la entrega de los apoyos de mayo y nos responden que no pueden entregar la lista de beneficiados porque todavía no terminan de actualizarla, ¡no es posible!”, acotó.

El legislador dijo que la iniciativa de Vila Dosal llegó acompañada de un documento aparte, que “al final solo parece una lista de buenas intenciones para reactivar la economía del Estado, porque nada de eso está en lo que el mandatario estatal pide que apruebe el Congreso”.

Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN, hizo un relato de cómo se llegó a ese documento que acompaña a la iniciativa, que fue elaborado y firmado por legisladores federales del PRI, líderes empresariales y obreros de Yucatán, en respuesta al llamado del gobernador para elaborar un plan y lineamientos enfocados a la reactivación de la economía del Estado.

“La situación que se vive ha generado una incertidumbre incluso mundial, no se sabe cuándo acabará y eso llevó al gobierno a tomar decisiones como apoyos fiscales, suspensión de algunos pagos y otras responsabilidades que se deben compartir, como aprobar el crédito para inversiones públicas productivas, obras públicas en el Estado que ayuden a la reactivación económica, con programas de vivienda en los 106 municipios, por ejemplo, y que se le agreguen todos los mecanismos de transparencia”, puntualizó.

Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI, precisó que el gobernador lo que pide es que le aprueben contratar un préstamo, no un plan de reactivación económica, “son dos cosas y dos documentos distintos que presentó, y por cierto, el de los lineamientos lo firman empresarios, obreros y legisladores federales, pero nadie del Ejecutivo... este último no se compromete como los demás que lo firman”.

Habrá junta previa

Finalmente, a propuesta de la priista Janice Escobedo Salazar y el panista Víctor Sánchez Roca, presidente de la Comisión de Presupuesto, se acordó por unanimidad que los 25 legisladores podrán presentar sus dudas sobre la iniciativa a más tardar hoy viernes a las 15 horas, para turnarlas al gobierno del Estado, que tendrá todo el fin de semana para responder e incluso decidir quién responderá el lunes.

Para escuchar las respuestas y aclaración de sus dudas, los diputados acordaron que el lunes a las 10 de la mañana tendrían una reunión de trabajo, que incluirá una videoconferencia con funcionarios estatales, para luego, por la tarde, continuar la sesión de la Comisión, que ayer entró en receso, y seguir la discusión.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

SesiónDiscusión de iniciativa

Felipe Cervera, del PRI, agregó que la iniciativa es similar a la que se tuvo “la primera vez”.

Es “poco específica”

“Habla de que el préstamo será para construir carreteras, parques y otras obras en lo general, no precisa cuántas, dónde, a cuántos y a quiénes beneficiará. No se sabe siquiera si habrá obras para los 106 municipios, o a qué sectores, solo dicen que luego dirán dónde se invertirá, y no es lo correcto”, dijo.

Oportunidad de reactivarse

Milagros Romero, de MC, externó que conscientes de la situación actual, “Yucatán tiene la oportunidad de reactivarse mejor que otros estados con este crédito, y eso debería aprovecharse”.

”Falta de respeto”

El priista Marco Rodríguez insistió en que el Ejecutivo les falta al respeto: “¿Cuántas veces nos han dicho una cosa y luego no la cumplen?. Nos miente, nos falta al respeto, ni quiera cumple las condiciones que se le pusieron para ampliar su presupuesto”.