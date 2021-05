El pago de PTU, otro afectado por la pandemia

Economía

La Canaco: Muchas empresas no generaron utilidades en el ejercicio fiscal 2020

El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Iván Rodríguez Gasque, manifestó que muchas empresas no generaron utilidades en el ejercicio fiscal 2020 por la pandemia Covid-19, por lo que quizá muchos trabajadores no recibirían esta prestación económica del “reparto de utilidades”.

Entrevistado sobre si el comercio organizado pagará la prestación Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa (PTU), Rodríguez Gasque reiteró que ese pago adicional a los salarios correspondiente al ejercicio fiscal 2020 está en duda porque muchas empresas tuvieron pérdidas y no generaron utilidades, por lo que en estos casos los trabajadores no tendrán dicho reparto de utilidades.

En el caso de las que sí tuvieron utilidades y que sean mayor a $300,001 sí deberán pagar el PTU, aunque en las condiciones actuales esto afectará la liquidez de la empresas que de por sí su capacidad financiera ya está mermada.

“Las empresas tienen liquidez mermada puesto que no se ha regularizado el consumo, esto pone a las empresas en una encrucijada puesto que al ser un derecho constitucional se debe cumplir, pero también se pone en riesgo la sustentabilidad de las empresas”, expresó.

“Las empresas cuyo ingreso anual declarado al Impuesto sobre la Renta no sea superior a trescientos mil pesos no tienen la obligación de pagarla. Las empresas que no puedan cumplir con esta obligación, sí existe la opción de buscar una negociación con los trabajadores para que el pago de utilidades se aplace, ya que muchas empresas están angustiadas por no tener liquidez financiera”.—Joaquín Chan Caamal

El dirigente de la Canaco local recordó que la fecha límite del pago del reparto de utilidades es antes del 30 de mayo para las empresas (persona

moral) y hasta el 29 de junio para las personas físicas (patrones). Si hay algún desacuerdo entre las empresas y los trabajadores pueden presentar un

juicio de conciliación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para que el convenio sea validado.