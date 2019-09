Tienen nuevo comedor

Lo entregaron al Centro Salesianos “Alborada I”, ayer

Acompañado de Alfonso Gasque Casares, presidente de la Fundación Alborada, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, entregó la tarde de ayer el Comedor Comunitario en el Centro Juvenil Salesianos “Alborada I”, en el sur de la ciudad.

En ese espacio se ofrecerá atención alimenticia a un promedio de 100 personas de la zona, según se informa en un comunicado del Ayuntamiento meridano.

En presencia del padre Raúl Felipe Prado García, director de los Salesianos, y de beneficiarios y autoridades municipales, Barrera Concha aseguró que cuando los gobiernos son un instrumento para hacer una mejor sociedad se logra obtener un cambio y un crecimiento justo como comunidad.

“Yo siempre he dicho que no hay gobierno que pueda ser exitoso, ni presupuesto, ni programa gubernamental que tenga impacto si no es acompañado de la sociedad”, aseguró el edil.

Agregó que a diferencia de los gobiernos que son temporales, la sociedad es la única que permanece.

“Es por ello que tenemos que sembrar esa semilla que pueda cosecharse de manera continua y tenemos que hacerlo siempre acompañados de la sociedad civil”, indicó en el acto.

Al referirse a la labor que realiza la congregación de los salesianos, el munícipe recalcó que esta agrupación trajo luz y esperanza a estas colonias donde anteriormente había pandillerismo, drogadicción y otras situaciones negativas.

A su vez, el padre Raúl Felipe Prado García extendió su felicitación por considerar entre los proyectos municipales apoyos de este tipo, sobre lo cual, dijo, será de gran beneficio para seguir mejorando a la sociedad.

Valores Humanos

“Esperamos que el beneficio sea el cultivo de los valores humanos y de los valores cristianos, que esto sirva para mejorar a las personas y las familias y al resto de la sociedad, que es el buen propósito que deseamos todos, expresó.

En su intervención, José Luis Martínez Semerena, director de Desarrollo Social de la Comuna, destacó que el trabajo en conjunto entre el Ayuntamiento de Mérida y las organizaciones civiles dan como resultado obras que fomentan e impulsan el sano desarrollo físico, emocional, intelectual y espiritual de los niños y jóvenes del municipio, dotándolos de mejores oportunidades de superación personal y profesional.

La obra entregada tiene una superficie de construcción de 900 metros cuadrados, se informó.

Incluye áreas de comida, cocina y bodega, baños, pasillos, un aula, consultorio con archivo, acceso a rampa, terraza, patio de servicio y un andador.

La inversión total fue de $3,905,877 pesos provenientes de los recursos del Ramo 33.

Colonias

Algunas de las colonias beneficiadas con la entrega del comedor son San Antonio Xluch, San Antonio Xluch y Noco, Valle Dorado, Emiliano Zapata Sur III, San José Tecoh y San José Tecoh Sur.

Los Salesianos son una congregación de religiosos pertenecientes a la Iglesia Católica, fundados por San Juan Bosco y que en 1992 abre sus servicios a la comunidad en Mérida.

La congregación tiene 27 años trabajando en los Centros Juveniles Salesianos Alborada I y II.

Son un referente en el sur de Mérida debido al trabajo que realizan respecto a la prevención de adicciones y formación de valores, ya que coadyuvan a que menos jóvenes que viven en zonas marginadas adquieran malos hábitos que los conduzcan al alcoholismo, vandalismo, drogadicción, pandillerismo y violencia, entre otros.

La comunidad salesiana cuenta con dos centros juveniles ubicados en las colonias San José Tecoh y Salvador Alvarado Sur, donde ofrece clases de jazz, tae kwon do, computación e inglés, asesorías académicas y carreras técnicas como corte y confección, electricidad y cultora de belleza.

A la entrega e inauguración del comedor acudieron también la joven beneficiaria Hanna Cristal Villoria Quiñones; la regidora y síndico municipal Diana Canto Moreno; Fernando Martín Valdespino, conocido por el rumbo como el hermano Tito; Joaquín López Mézquita, consejero de la fundación; el padre Juan Carlos San Agustín, así como vecinos y familias beneficiadas, indica el comunicado del Ayuntamiento meridano.

