“Tienen poca vergüenza…”

Critican en el PT el voto en rechazo a las uniones gay

Directivos del Partido del Trabajo (PT) en Yucatán acusaron de “tener poca vergüenza” a los 15 diputados del Congreso del Estado que votaron contra el reconocimiento del matrimonio igualitario en la entidad.

La reforma constitucional que se sometió a votación el pasado lunes por segunda ocasión buscaba eliminar como requisito, tanto en el matrimonio como en el concubinato, que los mismos se conformen solo por la unión de un hombre y una mujer.

En rueda de prensa para dar a conocer su postura respecto a este tema estuvieron Winston Javier Tamayo Escalante, asesor jurídico; Francisco Rosas Villavicencio, comisionado político nacional, y Santiago Alamilla Bazán, responsable de la Escuela de Cuadros.

Ellos aseguraron que la reforma garantizaba la igualdad de derechos para todos los yucatecos sin importar su orientación sexual.

“En el PT reprobamos de manera categórica la actuación de los diputados que se rehusaron a realizar el trabajo para el que fueron electos y decidieron anteponer sus filias y fobias personales al respeto de las garantías y los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ yucateca”, dijo Rosas Villavicencio.

También señaló que esos diputados, “en su ignorancia y doble moral, pretenden ignorar que dicha restricción en la consulta limita los derechos de aquellos quienes no cumplen este supuesto, ya sea para casarse o convivir en concubinato”.

“No es solo el hecho de que una pareja del mismo sexo pueda acceder al matrimonio para unir sus vidas, sino también tener la tranquilidad del derecho a propiedad de los bienes que acumulan entre ambos o el poder de decisión y acompañamiento en las enfermedades de su pareja, entre otros”, comentó el comisionado.

“Desde aquí le decimos a esos 15 diputados que votaron contra la propuesta que tienen muy poca vergüenza al haber salido al pleno a darle la espalda a aquellos ciudadanos a los que se deben”, dijo.— Luis Iván Alpuche Escalante

Por el contrario, reconocieron a quienes emitieron su voto a favor e hicieron un extrañamiento a los diputados de Morena por actuar de manera subordinada a “poderosos intereses blanquiazules del gobierno”.

Los integrantes del PT señalaron que el compromiso más grande de su partido es con la ciudadanía; por ello se comprometen a ser congruentes y a no ser cómplices de ningún actor o acto que pueda dañar a México, pues ya es tiempo de que los ciudadanos se den cuenta de quién en verdad trabaja para ellos y quiénes solo van a venderles palabras bonitas a cambio de un voto.

Expulsarán a legisladores

Sobre los que votaron contra el matrimonio igualitario, los integrantes del PT dijeron que respaldan al Comité Estatal de Morena para que inicie los procesos de sanción y expulsión a cada uno de los diputados que llegaron mediante una coalición con este partido por tan grave ofensa al pueblo yucateco, y por no cumplir los principios rectores del presidente Andrés Manuel López Obrador de “No mentir, no robar y no traicionar”.