Tímida asistencia

Algunos parques y clubes siguen sin recibir gente

A pesar de que se anunció que el viernes se abrirían parques y clubes deportivos para actividades al aire libre y deportes individuales, los centros deportivos Kukulcán y Salvador Alvarado permanecieron cerrados.

En un recorrido entre las 7 y 8 de la mañana de ese día, cuando comúnmente muchas personas salen a correr, se observó ambos centros cerrados con candado y, en el caso del Salvador Alvarado, un guardia informó que aún no le indican que abra.

Respecto al Kukulcán, no hay personal en la cerca ni letreros que digan cuándo comenzará a operar; de hecho, ni siquiera se ven vehículos particulares en su estacionamiento.

En el Acuaparque, del Fracc. Vergel, donde hasta antes de la pandemia muchas personas solían ir a caminar o correr, una de sus entradas tiene cinta amarilla al igual que los aparatos para practicar ejercicios al aire libre.

Donde sí se vio a gente correr o caminar fue en el parque del Fraccionamiento del Parque; sin embargo, la práctica fue en la acera. A las 7 de la mañana ya había unas 20 personas dándole vueltas al parque, como Reina Concepción Dzul Pat, quien camina por prescripción médica.

Con tenis y cubrebocas, doña Reina se dice consciente del peligro que hay en la calle, “pero en mi caso, yo padezco de colon y cuando me estreso mi colon se inflama”.

Igual relata que dejó de salir cuando se cancelaron actividades y cerraron los parques, pues la policía pasaba y les decía que no podían estar allí. “Tuve que ir a mi casa, pero en ese tiempo empeoré y el sábado colapsé, y me dijeron que tengo que volver a caminar”.

Dos vueltas

Para evitar riesgos, ella acude al parque a las 6:30 de la mañana, da dos vueltas y regresa a su casa. “Después ya no voy a ningún lado más, no me expongo. Ahorita lo necesito por mi colon y mi estrés también bajó (…) y es cierto que en la casa se puede hacer un poco de ejercicio, pero en mi caso por prescripción debo caminar”.

Allí mismo, y respetando la sana distancia con su colega, Miguel Pinelo señala que le parece bien que poco a poco se permita salir a realizar ejercicio. “Es nada más que no se conglomere mucha gente en los lugares o que hagan deportes de conjunto”.

Miguel dice que hace tres meses cuando les prohibieron ejercitarse en el parque comenzó a practicar en su casa. “Pero no es lo mismo, el cuerpo se desacostumbra, y no es lo mismo subir al techo de tu casa que salir a correr”.— Iván Canul Ek

Pandemia Ejercicio

En las calles y algunos lugares de la ciudad se vio a varias personas ejercitándose.

Desventajas

José Mosqueda comenzó a ejercitarse en su casa “pero no es lo mismo, no te acostumbras, siempre es mejor al aire libre, aunque se entiende que por la sana distancia no podíamos venir”.

Alivio

Y es que , coincide con Miguel Pinelo, cuando se cerraron los parques la policía hacía rondines para exhortar a las personas a que no estén en los parques y permanezcan en casa. “Ahora es bueno que nos vuelvan a permitir salir a hacer ejercicio porque sí es estresante estar en la casa”, señala.