Todo es posible, si se quiere

Alesh Ancira, con presencia hasta en Wall Street

Hace cuatro años tenía muchos proyectos frente a él, también sueños y algunos casi imposibles de lograr pero con la visión de que el trabajo honesto y con un equipo a su lado que creyera en él y su visión estaba seguro que lo lograría. Así es como se expresó la última vez que lo entrevisté.

Hoy, a diez años de fundar su firma The Eclectic Agency (TEA), Alesh Ancira es, a sus 28 años de edad, un yucateco que busca las oportunidades financieras desde Yucatán, en la misma Mérida, pero sin barreras geográficas ni mucho menos mentales.

En entrevista con el Diario, Ancira cuenta con clientes que suenan en el mercado de Wall Street con sus inversiones y se ubican en más de 15 países alrededor del mundo. Sin embargo, sigue siendo el joven de mirada clara y franca, con una sonrisa siempre a quien se acerque a él y un trato igualitario para todos.

“Este ha sido uno de los secretos que lleva a tu empresa a triunfar en cualquier mercado, algo que me enseñó mi mamá, Patricia Ancira, desde pequeño y que no olvido por nada”, afirma al inicio de lo que nunca fue una entrevista, sino una conversación y agradable charla.

Han sido diez años de abrir camino, picar piedra e ir redireccionando el camino para adaptarlo a los tiempos y la movilidad del mismo, detalla el yucateco.

Primero fue administrar la academia de arte de su mamá, que luego se convertiría en una agencia de representación de talentos, de ahí nace TEA como empresa de marketing y asesoría de firmas como la relojera suiza Ratel, al rapero Akon o XMachina Capital.

Hoy, Alesh tiene clientes no sólo en su natal Mérida sino también en Australia, Croacia, Kazajistán y Etiopía.

“No hay una fórmula mágica para lograr lo anterior, sólo es rastrear las oportunidades de mercado y ponerle todas las energías a la y las personas que están detrás de ello, para juntos construir un nuevo proyecto”, afirma con seguridad.

¿Parece imposible lograr todo eso sin ir a vivir a la capital del país o incluso fuera de México? “¡Claro que sí!”, contesta de inmediato a la pregunta.

“Todo es posible cuando te lo propones y te conduces de manera adecuada para lograrlo. El desarrollo de comunicaciones de marca a medida, la intermediación de patrocinios de celebridades, la activación de movimientos culturales y la creación de empresas conjuntas son parte de un día normal”, confiesa Alesh.

“Los yucatecos, y todos los mexicanos, somos personas que cuando hacemos las cosas que nos gustan le ponemos pasión, la que podemos traducir en entrega. Eso es lo que hay que aprovechar en estos momentos para salir de la adversidad y que el país logre el desarrollo que requiere ya vivir”, aconseja.

“El yucateco es cálido, le gusta convivir y eso nos identifica aquí y en cualquier parte del mundo. Otro de los atributos que debemos usar a favor para lograr alianzas financieras y de negocios”, enumera el entrevistado.

Alesh explica que su entrada a Wall Street se debió a una alianza lograda a través de las redes sociales.

Se entera del caso de Julian Marchese, un joven de 23 años que tres años atrás había dejado la Universidad de Nueva York para crear su propio fondo de inversión, XMachina, con el que recaudó cinco millones de dólares, “una cantidad que no es nada en el mundo de los fondos de inversión, pero con alguien tan joven al frente, eso es lo que valoramos”.

Para contactarlo utiliza las redes sociales, las que considera como fuerte alianza en los negocios, pero que hay que manejar con cuidado para no sobreexponerse, como suele suceder en muchos casos, no solo personales. “Las redes sociales y el internet ayudan a romper barreras que antes no podíamos, pues para contactar a alguien podías quedarte en el primer filtro telefónico con una secretaria que jamás te comunicó con la persona con la que querías hablar, y que nunca podrías ver en persona si estaba a miles de kilómetros de distancia”.

Sin embargo, enfatiza, las barreras más difíciles de romper no son las geográficas o culturales sino las mentales, que llegan encabezadas con la muy escuchada frase “no se puede”.

“Si uno se propone llevar a Yucatán y México al resto del mundo se puede lograr. El éxito de esta misión llega por añadidura”, afirma.

“Hay que tener claro que no hay una aplicación que surgirá de la nada y esa te hará millonario y famoso. Hay que trabajar y estar firme en la misión que como persona y empresa uno tiene para no caer o perder el camino”, aconseja.

Es en este momento en el que se le pregunta qué pasará con esas nuevas generaciones de egresados en diferentes profesiones que desde el primer instante que dejan la escuela quieren ser emprendedores y jefes.

“Mi consejo es que no se lancen a emprender sin experiencia. Primero hay que trabajar y aprender de las empresas sólidas y que durante años han marcado el mercado local y nacional. Si luego se da la oportunidad de crecer con una empresa propia que proponga algo nuevo al país, pues adelante”, platica Alesh, quien comenzó siendo empleado de su mamá, Patricia.

“En estos diez años he aprendido que todos somos iguales, sin importar en que parte del mundo te tocó vivir. Nos movemos y necesitamos las mismas cosas y, por ello, si así llevamos las relaciones humanas la recompensa es grande”, confiesa.

“El respeto y amor por las personas es la base para que las relaciones incluso comerciales se fortalezcan, sobre todo en este mundo que cada vez quiere volverse más cínico. Por eso tenemos que hacer la diferencia, pero no sólo desearlo sino actuar con honestidad para que todo cambie”, destaca.

Hoy, a corto y mediano plazo Alesh Ancira solo tiene una meta: seguir haciendo alianzas donde se presenten las oportunidades, todo desde su querido Mérida.— Renata María Marrufo Montañez

Ejemplo de vida

No hay momento que su mamá, Patricia Ancira, esté ausente. “A pesar de que ya no trabajamos juntos, siempre es mi ejemplo y a quien acudo cuando necesito un consejo. Su fortaleza e integridad lo llevo presente gracias a ella”.

Sin verdad absoluta

“Nadie tiene la verdad absoluta ni la fórmula mágica. Cuando un obstáculo se presenta con algún cliente la mejor manera de solucionarlo es como el equipo que somos en TEA, pues lo que no se le ocurre o visualiza uno, el otro lo puede hacer. De ahí la importancia de la comunicación permanente y saber escucharnos unos a otros”.

Nueva visión

“La visión de Alesh y TEA cambian si la comparamos con la de hace cuatro años. Ahora es más compleja, pero siempre con el enfoque de hacer relaciones estratégicas de inversión y capital que beneficien a ambas partes.

En redes

