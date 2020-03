“Todo está auditado”

La presidenta de la Canirac niega varias acusaciones

Cualquier candidato puede participar en la elección interna, está en su libertad, pero es fundamental que se cumplan los estatutos al pie de la letra si se quiere seguir trabajando en la legalidad, como hasta ahora se han regido, señaló Alejandra Pacheco Montero, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Yucatán, sobre la Asamblea General Ordinaria que tendrán hoy.

“Carlos Cárdenas (Cáceres, gerente del restaurante Leo), no cumple el requisito, el dictamen que me manda el jurídico nacional (yo tenía la facultad de decidir si pasa o no, pero para evitar arbitrariedades doy esa facultad al jurídico nacional) quien dice: ‘De revisión efectuada a cada planilla para revisar los requisitos, se determinó que la planilla blanca cumplió en forma, no así los miembros de la planilla Unidad Restaurantera, omitiendo cumplir acreditar la propiedad, la sociedad y representación legal del restaurante, y la afiliación con antigüedad mínima ininterrumpida de tres años para el cargo de presidente y de un año para los demás miembros del consejo’”.

Por eso, dijo, luego se hace una simulación como si fuera empleado de una empresa (de Burger King) para poder tener ese requisito que incumplía, fue información complementaria que él envió directo a Canirac nacional, sin que la dirigente yucateca lo supiera.

“El viernes 28 me llega el dictamen y es cuando me doy por enterada, además de que incumplen lo que establece el artículo 90, vemos que se trata de una planilla distinta a la de la presentación pública que se hizo ante medios de comunicación, había ahora 22 elementos y hay cambios en los siete principales cargos.

Cuotas

Sobre los pagos de afiliación, Alejandra Pacheco dijo que en la cámara han tenido cierta paciencia con los morosos, pues se entiende que a veces la situación económica es difícil.

“Yo en momentos he tenido que hacer la penosa llamada para decirle que pagara las afiliaciones, es un muchacho trabajador, siempre tuve su participación, cuando un integrante dejó el cargo de Canirac por un tema personal, lo nombre en los últimos seis meses para ese cargo, precisamente por su participación activa, pero ahora sí cada quien es responsable de sus acciones”, dijo la presidenta de Canirac local.

También señaló que esta situación es lamentable, pues se trabaja con total legalidad y estas acusaciones son infundadas, son falsas, por lo que se procederá antes las instancias correspondientes y se pedirá a Canirac nacional que haga una investigación, ya que no se va a permitir que se manche el trabajo de una institución, que es ejemplo en varias delegaciones del país.

“No queremos que se vea manchada por una declaración infundada, yo puedo demostrar la transparencia que me ha caracterizado, demostrar los documentos legales”, dijo.

Sobre las denuncias que Cárdenas Cáceres dijo haber interpuesto ante la cámara nacional, la dirigente dijo que a Canirac local no le ha llegado nada, pero en caso de que llegue entrarían a la revisión y se tienen las puertas abiertas para las autoridades que lo requieran.

“Todo está claro, no falta ni sobra ningún centavo, todo está auditado, tenemos un despacho externo, y Canirac nacional nos hace revisiones constantes”, comentó.

¿Ustedes van a denunciar?

“Es importante revisar las figuras jurídicas, nosotros somos una delegación de Canirac nacional, eso le corresponde a Canirac nacional, yo soy la primera interesada en que se hagan esas revisiones me parece injusto que se hagan acusaciones infundadas”, apuntó la empresaria.

Destacó que a raíz de estos hechos algunos consejeros, empleados y ella misma han sido víctimas de intimidaciones y amenazas y en días pasados, posterior al dictamen jurídico de Canirac nacional, varios de los Consejeros recibieron llamadas y mensajes de intimidaciones donde les hicieron saber que pondrían en duda el prestigio y los valores de la delegación.

Alejandra Pacheco detalló que la asamblea se inicia hoy a las 10 de la mañana, se manifestó una impugnación que recibí hace unos minutos y que Canirac nacional da por desechada, por lo tanto se realizará con normalidad el proceso en estas instalaciones, donde reforzaremos la seguridad dados los incidentes que han ocurrido en los últimos días.

“Esperamos que sea un ejercicio cívico, genuino de todos los socios pertenecientes a la Canirac, tenemos el aval de Canirac nacional, vienen varios representantes para darle seguimiento a este proceso y vamos a pedir seguridad de la SSP.

¿Cuántos socios participan?

“Pueden participar todos los socios vigentes, que presenten su factura, tiene que haber un quórum legal y lo más que se espera para alcanzar el quórum legal es una hora, así está especificado y cualquier cambio lo determinará Canirac nacional, por eso vienen personalidades jurídicas de la cámara para avalar lo que se haga en esta delegación. Ya somos 417 socios”, indicó.— Luis Iván Alpuche Escalante

Cámara Polémica entre restauranteros

Alejandra Pacheco Montero, presidenta de la Canirac Yucatán, también habló de las facturas alteradas.

Aval nacional

La dirigente dijo que el no poder participar en la elección no fue por una factura y aprovechó para aclarar que la facturación no la hace Canirac Yucatán, sino que son timbradas por Canirac nacional, y los folios de las que él (Carlos Cárdenas Cáceres) exhibió son totalmente legales.

Revisión

“Aquí tenemos las pruebas, pueden checarlas si realmente las necesitan, acerca de la legalidad de cada una de las ellas”, señaló o Alejandra mientras las mostraba de manera física y en pantalla.

Monitoreo

Aseguró que ella misma a raíz de la acusación infundada que se hizo ayer (por antier), le pidió al despacho contable externo, que les lleva el control y auditoría de Canirac Yucatán, revisar cada una de las facturas, que fueron cotejadas con los socios, con Canirac nacional y con el SAT, por lo que es lamentable que se hagan ese tipo de acusaciones infundadas.

Petición

“Ya pedí a la cámara nacional que haga una investigación porque no vamos a permitir que se manche el nombre de una institución en la que hemos trabajado con legalidad y transparencia, esta todo avalado, todo lo que estoy diciendo está respaldado por documentos, no hay nada sucio o turbio, que pueda entorpecer el proceso que se ha realizado”, dijo la dirigente de los restauranteros.

