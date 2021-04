Todo marcha en ''orden y calma''

Se han aplicado más de 150 mil dosis en Yucatán

En Yucatán ya se han aplicado más de 150 mil vacunas contra el coronavirus a adultos mayores, del total de 216 mil hombres y mujeres de 60 años y más que conforman esta población en el estado, informó el gobernador Mauricio Vila Dosal.

Al ser entrevistado luego de realizar una visita al módulo de vacunación instalado en la Unidad Deportiva Villa Palmira, en el sur de Mérida, el mandatario dio a conocer que durante la jornada del lunes en los municipios del interior del estado se aplicaron 13,662 dosis contra el coronavirus.

De manera específica, en Tzucacab se aplicaron 1,020 vacunas; en Halachó, 582; en Tecoh, 564; en Sotuta, 558; en Muna, 552; en Teabo, 402; en Yaxcabá, 264; en Dzitás, 198; en Sucilá, 144; en Baca, 560; y en Cansahcab, 500.

Asimismo, en Chocholá, 449; en Dzemul, 440; en Sinanché, 440; en Hocabá, 431; en Kinchil, 413; en Bokobá, 329, en Timucuy, 114; en Homún, 500; en Abalá, 430; en Kantunil, 370; y en Chacsinkín, 290, localidad que en su primera jornada alcanzó la meta de vacunación a toda su población adulta mayor censada.

En Tunkás se administraron 260 dosis; en Dzoncauich, 240; en Chankom, 210; en Cantamayec, 200; y en Tekom, 160.

En los 27 municipios se están aplicando los medicamentos de las farmacéuticas CanSino y Sinovac.

Del total de dosis aplicadas el lunes en municipios el interior del estado, 3,042 fueron segundas dosis de la farmacéutica Pfizer a los adultos mayores de Progreso, Tixkokob y Temozón. De manera detallada el proceso se dio de la siguiente forma: en Progreso se aplicaron 2,130 dosis; en Tixkokob, 480; y en Temozón, 432.

Respecto a la vacunación en Mérida, en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI se aplicaron 1,419 vacunas; en el Conalep número 59, 783; en el Cobay Chenkú, 500; Escuela Superior de Artes, 620; en el Gimnasio Polifuncional, 430; en la Universidad Modelo, 520; en la Secundaria Técnica número 66, 470 y; en el Instituto Tecnológico de Mérida, 420.

En la Secundaria Federal Número 5 se administraron 461 dosis; en la Escuela Técnica 75, 570; en la Canaco, 518; en la Casa del Adulto Mayor, 570; en la Unidad Deportiva Villa Palmira, 580; en el Cbtis número 95, 560; en el Deportivo Inalámbrica, 490; en el XI Batallón, 750, y en el Polifuncional de San José Tecoh, 510.

En Mérida ayer se aplicaron 10,171 dosis contra el coronavirus en los 16 centros habilitados en la capital yucateca para ello y el adicional que se abrió en las instalaciones del 11 Batallón de Infantería de la X Región Militar.

Acompañado del coordinador estatal para la Vacunación Covid-19, capitán de Corbeta Carlos Gómez Montes de Oca, y del titular de la Secretaría de Salud del Estado (SSY), Mauricio Sauri Vivas, Vila Dosal señaló que la vacunación en Mérida y el interior del estado transcurre en orden y con calma, lo que ha permitido que en muchos de los 27 municipios donde se inició ayer la aplicación el avance sea de más del 70 por ciento.

En ese sentido, Vila Dosal agradeció al coordinador estatal para la Vacunación, al Ejército Mexicano, a la Secretaría de Bienestar y a la SSY por el trabajo coordinado y eficiente que se ha realizado durante las jornadas de aplicación de las vacunas en Yucatán, pues esto ha permitido que éstas se desarrollen sin mayores contratiempos.

Asimismo, el gobernador Vila Dosal indicó que personal de la Dirección de Riesgos Sanitarios está haciendo visitas de supervisión a todos los centros de vacunación para vigilar que la red de frío cumpla con todos los requisitos, y hasta el momento no se ha detectado ningún problema.

Previamente el gobernador, junto el comandante del 11 Batallón de Infantería, coronel de infantería Gustavo Caratachea Esparza, estuvo recorriendo las áreas habilitadas en la Unidad Deportiva Villa Palmira, en el sur de la ciudad, donde constató que este proceso se esté llevando en orden y de manera ágil.

Durante su recorrido por las zonas de recepción, registro, aplicación, así como de recuperación de este centro, Vila Dosal constató la aplicación de la dosis a María Nelia Canul Pech, quien destacó el alivio que representa para ella ser vacunada contra la enfermedad, ya que estuvo esperando por más de un año esta oportunidad de estar protegida.

La mujer de 74 años se dijo muy impresionada del orden y rapidez con que se lleva al cabo la vacunación en este módulo ya que, desde que llegó, el personal encargado se mostró muy atento.

“Veo que hay una muy buena organización, no fue necesario esperar mucho tiempo, no he hecho mucho tiempo aquí y ya me aplicaron la vacuna. Solo estoy esperando el tiempo necesario para irme”, indicó.

Por otro lado, María Isabel Várguez Us comentó que recibir la vacuna era importante para ella y se dijo contenta porque pudo recibir la vacuna luego de una larga espera.

“Le recomiendo a todos que se apliquen la vacuna porque el peligro de la enfermedad sigue aquí afuera y en todo el mundo”, manifestó la meridana de 69 años de edad.

La también vecina de Cinco Colonias agradeció la atención que recibió en el módulo de vacunación, ya que el proceso le pareció muy ágil, por lo que invitó a la gente a acudir con confianza a vacunarse, todo se realiza rápido, sin amontonamientos y con todas las medidas sanitarias.

“Agradezco porque estas vacunas llegaron a Yucatán y nos están ayudando para proteger nuestra salud. Aunque ya tengo la vacuna, me voy a cuidar muy bien porque no quiero correr el riesgo de contagiarme. Tenemos que seguir cuidándonos”, concluyó María Isabel.

En ese marco, el gobernador reiteró que el proceso de vacunación es seguro y añadió que todas las vacunas que se aplican en el estado son avaladas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para certificar su seguridad, por lo que hizo un nuevo llamado a los adultos mayores para que asistan a vacunarse sin temor.

En la capital yucateca se han habilitado 16 sedes de vacunación distribuidos en el norte, oriente, centro, poniente y sur de la ciudad, lugares en los cuales se aplican las 129,600 vacunas de AstraZeneca, que forman parte del cargamento de 144,760 dosis que llegaron al estado el pasado domingo 4 de abril.

Se espera que durante el período de 13 días en los que se estarán aplicando las dosis en los módulos distribuidos se vacune a 11 mil hombres y mujeres de 60 años y más.

Las sedes de vacunación en el centro, sur, oriente, poniente y norte de Mérida cuentan con la asistencia de personal de hospitales del sector salud, además de un área designada de forma especial para personas que usan sillas de ruedas.

Los sitios destinados como centros de vacunación fueron elegidos en forma estratégica para garantizar una distribución equitativa.