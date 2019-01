Toma posesión al frente de FCA por segunda ocasión

Con ambicioso plan

Ayer rindió protesta Aureliano Martínez Castillo como director de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Yucatán para el período 2019-2022.

Dentro de los retos y objetivos para su segunda gestión el director apuntó el trabajo para que los estudiantes se inserten al mundo laboral, que consigan un buen empleo, además de lograr que más profesionales obtengan un posgrado.

“Por eso se debe contar con un entorno económico adecuado que propicie y facilite que los alumnos se inserten en el mercado laboral.

“Actualmente, con el cambio de gobierno se ven estrategias diferentes, novedosas, por lo que a la presente administración se le da el beneficio de la duda”, dijo.

“Pero los indicadores recientes apuntan a que el panorama económico no es favorable por hechos como la cancelación del aeropuerto de Texcoco y los programas sociales que no tienen sustento, y no está claro de dónde saldrá el dinero para pagarlos”, señaló.

“Además, la deuda del país está siendo mal manejada, lo que implicará pagar más intereses y menos dinero para trabajar el presupuesto”.

Por ende, el entorno que se visualiza es difícil y es un reto que enfrentarán los nuevos egresados de la facultad, apuntó el directivo.

Por otro lado, Martínez Castillo resaltó que hoy día la facultad se mantiene joven, fuerte, con un futuro promisorio, pero siempre en constante cambio para continuar con su misión de formar profesionales comprometidos con la sociedad y que contribuyan al desarrollo sustentable de la región.

“Ahora vemos cómo este plantel universitario se ha transformado y hacemos un alto en el camino para hacer un recuento y reconocer que tenemos logros importantes gracias a los actores centrales, que son los estudiantes y académicos”, expresó.

El director agregó que entre sus prioridades se encuentran la formación de ciudadanos de nivel de licenciatura y posgrado altamente competentes y conscientes de su responsabilidad social.

Asimismo, fortalecer la vinculación entre el personal académico y estudiantes en programas y acciones a favor de la sociedad, así como la pertinencia, eficiencia y evaluación social de la investigación entre cuerpos académicos, los cuales son reconocidos por su alta calidad en la producción.

La matrícula actual del plantel es de unos 2,600 estudiantes. La carrera con mayor demanda es Mercadotecnia y Negocios Internacionales. Le sigue contador público, Tecnologías de la Información y Administración de Empresas.

Cuentan con cinco posgrados. El 85 por ciento de sus estudiantes concluye su carrera.— Abraham Bote Tun