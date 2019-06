Toma protesta la nueva dirigencia del PRI Yucatán

MÉRIDA.— Ante unos tres mil priistas, Francisco Torres Rivas y Lila Frías Castillo tomaron posesión hoy como presidente y secretaria general del comité estatal del PRI.

“Priista de convicción”

Torres Rivas afirmó ser “un priista de convicción, no de ocasión”, en el evento en el que acudieron dos ex gobernadoras y un exgobernador, exfuncionarios estatales, alcaldes, legisladores, pero en su gran mayoría militantes de base del PRI.

Claudia Ruiz Massieu, presidenta nacional del PRI, fue quien le tomó la protesta a los nuevos dirigentes en el local social de Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV).

Campañas de orgullo y corazón

Ruiz Massieu leyó un discurso en el que abordó temas locales, nacionales e internacionales de la política del país y remató con un llamado a la unidad en el priismo yucateco.

La lideresa nacional hizo alusión a las últimas elecciones en seis estados del país, donde reconoció que no le fue bien al PRI, al competir en lo que consideró el ambiente más adverso y duro que les ha tocado.

Dijo que en dichas elecciones tuvieron que hacer campañas de orgullo y corazón para sacar la casta, pero al final demostrar que siguen siendo un partido nacional.

Sin excesos de confianza

En sus primeros compromisos que hizo ante los priistas, “Panchito” Torres como mejor se le conoce, dijo que no se tomarán decisiones cupulares, no serán una dirigencia encapsulada en las oficinas y menos en simulaciones, y que no habrá exceso de confianza, ni se tomarán los asuntos y a las personas a la ligera. — David Domínguez