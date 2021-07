Tortillerías subrayan que sí hay motivos para el alza de precios

Por conducto de su presidente, Andrés Fernando Monsiváis Rodríguez, la delegación Yucatán de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas calificó de “un acto de irresponsabilidad” las declaraciones que formuló el presidente de los comerciantes en pequeño, Jorge Cardeña Licona, sobre el alza al precio de la tortilla.

La agrupación de los molineros consideró que esas afirmaciones —el presidente de los detallistas dijo que no se justifica el aumento— son resultado de desconocimiento y envió al presidente de la Canacope en Yucatán un oficio en el cual le señala los siguientes puntos:

1) En el primer semestre del año el precio de la harina de maíz se incrementó en 20%: $900 pesos por tonelada en el mes de mayo y $1,650 en el mes de julio, “encareciendo $2,550 el insumo de la harina de maíz solamente en el primer semestre”.

2) El precio del gas aumentó un 15%. Un ejemplo: si una tortillería consume un promedio de 800 litros de gas al mes para hacer tortillas, entonces le sale $2,400 más caro producir el alimento hoy que en enero de este mismo año.

3) El precio del maíz se incrementó en 30%, lo que representa un golpe de $2,442 a las utilidades de las tortillerías.

4) En Yucatán se mantiene una de las tarifas eléctricas más caras del país, que además sigue aumentando.

5) El papel grado alimenticio y otros insumos necesarios también han subido en un promedio de 10%.

6) En los últimos dos años el salario mínimo ha aumentado 35%. Por lo tanto, la mano de obra se ha encarecido.

7) El alza de todo lo antes mencionado representa un total de $ 8,832. Así, el costo de producción de la tortilla en Yucatán se ha encarecido y contamos con pruebas suficientes, que hemos hecho llegar a la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor).

En plática con uno de nuestros reporteros, Monsiváis Rodríguez indicó que desde hace un par de meses la Cámara que representa está tratando de sensibilizar a los consumidores para que entiendan los motivos del aumento a la tortilla. Por esa razón, dijo, declaraciones como las del líder de Canacope causan desinformación.

En el oficio que envió al dirigente de los comerciantes en pequeño señaló también que en los últimos 15 años los tendejones, fruterías, verdulerías y otros negocios ofrecen la tortilla a un precio incluso menor que en los molinos, principalmente a causa de la competencia desleal, ya que algunos industriales compiten con precio y no con calidad y llegan a realizar malas prácticas, donde elaboran el producto en lugares donde no atienden al público y no se preocupan por las condiciones de higiene, ocasionando un riesgo a la salud de las familias yucatecas.

“Una tortilla barata hoy en día puede ocasionar muchos riesgos”, subrayó.— ÁNGEL NOH ESTRADA

“No podemos comparar la tortilla económica de las tiendas con las de empresas como Walmart y Soriana, entre otras, que sí cumplen con los protocolos sanitarios pero que por sus compras a volumen a nivel nacional gozan de elaborar un producto ofreciendo precios bajos...”