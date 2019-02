Trabajadores de Conagua piden liquidación justa

“Despido injustificado”

Empleados de mandos medios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Yucatán denunciaron ayer a las puertas de la dependencia, en el fraccionamiento Yucalpetén, el despido verbal e injustificado de más de 25 mandos medios, servidores públicos de carrera certificados de un promedio de 50, la mitad de la plantilla de mandos medios.

Los denunciantes señalaron que en los últimos días de enero las autoridades comenzaron a llamarlos de manera individual o en grupo para informarles verbalmente que debido a la restructuración en la Conagua el gobierno federal ha decidido cancelar sus plazas a partir del 1 de febrero (ayer).

Los trabajadores indicaron que no están en contra de las medidas de austeridad del gobierno y están conscientes de que no son dueños de las plazas, pero son servidores públicos certificados, bajo el régimen del Servicio Profesional de Carrera con más de 20, 30 y 40 años de servicio, algunos con estudios de posgrados y expertos en estudios y proyectos hidroagrícolas.

“Lo único que solicitamos es que se nos liquide conforme a lo que marca la ley del Servicio Profesional de Carrera y la jurisprudencia vigente, ya que cualquier decisión que se tome para alargar el proceso de reinstalación inmediata no solo perjudicará a nuestras familias, sino que a la larga le resultará mucho más costoso al erario nacional y a la sociedad”, dijo Cuauhtémoc Facobo Femay, uno de los denunciantes.

También hablaron de listas negras hechas a modo y de manera selectiva y perversa por personajes que desgraciadamente para la institución no tienen solvencia técnica y moral, pues no cuentan con el título profesional requerido para esos puestos.

Gary Javier Ortegón es ingeniero civil con 38 años de trabajo en la Conagua en el área de la dirección técnica, la jefatura de proyecto de agua subterránea, su función es observar el comportamiento y la dinámica del acuífero.

A su decir, las autoridades los “invitan” a firmar un documento. En su caso le argumentaron que por austeridad y recorte presupuestal, la Secretaría de Hacienda desaparece sus puestos y por consideración les darán 50 mil pesos.

“Nos corresponde una liquidación conforme a la ley y nos están sacando, es involuntario prácticamente”, dijo.

Miguel Pérez Villagómez tiene 36 años de servicio, está como Jefe de Proyecto de Planta de Bombeo y Acuaducto, ve la parte de electromecánica de todos los sistemas y comentó que a raíz de esta lista en la que salió nominado le dijeron que ayer desaparecería su puesto.

“Yo solo pido mi liquidación conforme a la ley, estoy en la etapa de jubilación, me están ofreciendo 60 mil pesos y me corresponden alrededor de 800 mil pesos, no he firmado nada”, explicó.

Héctor Jiménez Martínez, jefe de Proyecto de Fiscalización, señaló que lo que solicitan es un despido injustificado porque esto es una manera arbitraria de presentar una renuncia según con un previo convenio.

“Somos personal de estructura en la cual estamos amparados bajo la ley de seguro de servicio profesional de carrera y en el cual no nos están liquidando o despidiendo de una manera equitativa ni apegada a la ley”.

“Llevo tratamientos en el Issste y no se fijaron ni en los expedientes, dijeron arbitrariamente ‘tú te vas, tú, tú… y si no quieres firmar no pasa nada, mañana 1 de febrero (por ayer) automáticamente estás fuera de la nómina’”, comentó.

“No firmé, pero ayer me solicitaron mi tarjeta, tengo seis años trabajando aquí, me ofrecieron 61 mil pesos pero conforme a la ley me corresponden como 120 mil pesos”, expresó.

La oficina de comunicación de la Conagua emitió un comunicado al respecto:

“De acuerdo con la política de austeridad instruida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Nacional del Agua se encuentra en un proceso de reestructuración con el objetivo de compactar áreas, incrementar la eficiencia y evitar la duplicidad de funciones. Es importante señalar que la reestructuración administrativa es un proceso general de todas las dependencias del gobierno de México y que tiene como principal objetivo hacer más con menos recursos”.— Luis Iván Alpuche Escalante