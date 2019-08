Traen planes “en el tintero”

Incierto el destino de La Plancha para un patronato

“Si hubieran más corredores articuladores (consistentes en trabajos de ampliación de aceras al mismo nivel que la carpeta de rodamiento), y no necesariamente cerrar al tráfico definitivamente, sino como en el remate de Paseo de Montejo que no es permanente, se pueden buscar alternativas para hacer más agradable que puedas caminar con seguridad en sitios donde sabes pueden haber puntos de atracción, como de la Plaza Grande a Santa Lucia o Santa Ana, o a los hoteles de esa zona”, señaló Enrique Ancona Teigell, presidente del Patronato del Centro Histórico.

Además mencionó que estos planes “los traemos en el tintero, ya se presentaron al Ayuntamiento, los trabajamos también con Cultura Yucatán que tiene un proyecto y lo que queremos es hacer en forma conjunta el planteamiento”.

También comentó que se va a retomar en esta administración municipal el proyecto de integrar en un solo corredor el área del Palacio de la Música con el Parque de la Madre, a donde inicialmente se planteó reubicar a los tríos, a la trova que hoy se encuentra en los alrededores de la plaza principal.

Disposición

“Ya hay la disposición por parte del alcalde para hacer algo en esa parte del Centro, aunque no hay fecha definida, tendría que ser en el corto plazo, iniciando en este año hasta mediados del siguiente, en un momento dado”, añadió.

El entrevistado consideró que este tipo de acciones ayudarían a que acudan no solo los visitantes, sino los mismos habitantes de Mérida que deseen visitar el Centro Histórico, para eso se trabaja desde hace varios años en su revitalización.

Respecto a los planes para La Plancha, el primer comentario del presidente del patronato fue: “Es que ahorita ya no sabemos qué va a ser, supuestamente va a ser para la estación de trenes del Tren Maya, estoy a favor de proyectos detonadores de un desarrollo, que den un beneficio, pero no podemos estar cambiando de una cosa y pasar a otra totalmente diferente, como sucede”.

El problema —continuó el empresario— es que al final de cuentas esos terrenos son del gobierno federal, sería diferente que sea del estatal, mientras esté en la cancha del gobierno federal las decisiones al final de cuentas será directamente de ellos.

“A mí en lo particular me gustaba más la idea de que sea un pulmón más de la ciudad, de un parque, o sea revitalizar esa zona, ayudar, porque entonces podríamos hacer un corredor muy interesante de lo que viene siendo todo desde Paseo de Montejo hasta La Plancha, que la gente pueda conectar y luego conectas con la 59, lo vas integrando de una forma más atractiva para la ciudad que tener una estación de trenes, pero ya no sabes qué se hará”, comentó.— David Dominguez Massa