Traen un novedoso método americano

El Consulado de EE.UU. apoya al pequeño negocio

Emprendedores yucatecos participan en las jornadas de innovación e impacto “MolochES”, donde conocen los modelos de aceleración de negocios exitosos de la ciudad de Pittsburgh, Penynsilvania, aprenden las buenas prácticas del ecosistema emprendedor de Estados Unidos y tienen la oportunidad de una vinculación global por medio del Consulado norteamericano.

Con el propósito de poner a disposición de los emprendedores yucatecos lo mejor de los ecosistemas de emprendimiento, el director general del Instituto Yucateco de Emprendedores (Iyem), Antonio González Blanco, con el apoyo de la cónsul general de Estados Unidos en Mérida, Courtney Beale, y del director de la firma addereMX, Ricardo Valencia, trajeron a Mérida el esquema exitoso de emprendimiento americano para ayudar a la consolidación de los negocios pequeños de Yucatán.

La cónsul Beale puso valor al emprendimiento en su país: el 62% de los nuevos empleos formales que surgen en Estados Unidos vienen de empresas pequeñas.

Los talleres empezaron ayer y terminan hoy en un salón del Iyem, pero no son simples cursos de entrenamiento sino que se sustentan en el exitoso programa Reverse Exchange, que es parte de la iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI, por sus siglas en inglés) en la cual participó en 2018 Ricardo Valencia, director de addereMX, por invitación y beca del consulado americano en la ciudad.

La aceleradora de empresas sociales Idea Foundry, de Pittsburgh, addereMX, el Iyem y el consulado de Estados Unidos formaron esta alianza para apoyar los negocios yucatecos, fomentar el espíritu empresarial, impulsar la innovación, transferencia de tecnología y negocios entre Estados Unidos y México.

“Cuando oyen el consulado piensan en cosas distintas, como las visas, y se preguntarán qué tiene que ver el gobierno de Estados Unidos en temas de emprendimiento”, destacó la cónsul Beale durante la ceremonia inaugural del taller “MolochES”. “También trabajamos en temas bilaterales y una de las prioridades es la relación económica entre México y Estados Unidos.

“Sabemos que nuestras economías son bien vinculadas, y las nuevas empresas pequeñas son fuentes importantes de nuevos trabajos y crecimiento económico.

“De hecho, en Estados Unidos el 62% de nuevos trabajos vienen de empresas pequeñas. Sabemos que apoyar a emprendedores en los dos países nos va a beneficiar a las dos economías, por ello trabajamos en varios programas de emprendedurismo, de intercambios para que surjan nuevas visiones, ideas y perspectivas para solucionar los problemas”.

El director de addereMX fue el primero que recibió apoyo del gobierno americano y trabajó con la aceleradora de empresas Idea Foundry, con más de 17 años de experiencia y que tiene su sede en Pittsburgh, Pensilvania. El intercambio de experiencias, conocimientos, buenas prácticas reorientó el giro de addereMX porque antes se dedicaba a la mercadotecnia digital y ahora se convirtió en aceleradora de negocios y ya opera con éxito en la Península de Yucatán y Ciudad de México.

González Blanco dijo que el interés del Iyem es acercar los programas y servicios que tiene el Consulado en el ramo de emprendimiento y elaboran una agenda de colaboración para 2020 a fin de fortalecer el ecosistema emprendedor de Yucatán.— Joaquín Chan Caamal

Incluso, él participó junto con la doctora Jéssica Canto, directora de incubadoras de negocios de la Uady, en un curso de entrenamiento en Estados Unidos por invitación del Departamento de Estado norteamericano.

Ricardo Valencia dijo que puede presumir que viajó a Pittsburgh con una empresa y regresó con otra con mayor futuro. Y este fortalecimiento es el que pretenden inyectar al ecosistema de emprendimiento del Estado.

“Entendemos que una de las grandes lecciones del emprendimiento social, es que no es filantropía, no es solamente una buena causa, sino generar utilidades para la gente que trabaja en la empresa”, subrayó Ricardo Valencia. “Con ese nuevo concepto traje una idea para que sean sostenibles, para que el primer impacto sea generar empleos, que se mantengan en el mercado. Toda la gente que cree en esos proyectos se cae y desaparece si no se le ayuda. Lo que haremos con estos talleres es inyectar nuevo espíritu de formación, dar herramientas, generar relaciones públicas y viculación, que los negocios se mantengan hasta que logren despegar”.

En la jornada participó Lindsey Matesic, de Idea Foundry, quien ve un ecosistema muy parecido entre Mérida y Pittsburgh, por lo que cree que hay mucha oportunidad de hacer crecer los negocios de manera sustentable y rentable.

