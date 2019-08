Tramitan su salida

Se quedaría el FUTV sin más de 280 taxistas

José Manuel Matey Espadas, taxista que tramita junto con otros dos compañeros su salida del Frente Único de Trabajadores del Volante (FTUV), manifestó que son más de 280 socios los que quieren abandonar a dicho sindicato por la forma como administran la organización.

Entrevistado en relación con la reunión que sostuvieron ayer con la directora de Transporte del Estado, arquitecta Wendy Lucía Lugo Ancona, el taxista informó que la funcionaria estatal ofreció dar una respuesta a su solicitud escrita apegada a derecho y también les dijo que como concesionarios pueden realizar cualquier trámite relacionado con la prestación del servicio de transporte de pasajeros sin la necesidad de la intervención del FUTV.

Matey Estrada, Luis Ediovigildo Aguilar Morales y Raúl Jesús Dájer Arceo interpusieron una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra el secretario y tesorera del FUTV, Héctor “Billy” Fernández Zapata y Alicia del Socorro Martín Alonzo, como informamos ayer, porque no quieren entregar el título de concesión que les dio en forma gratuita el gobierno del estado en 2017 y tampoco les devuelve los $75,000 de la acción sindical que pagaron para pertenecer a esta agrupación de taxistas.

Ante la negativa de los dirigentes del Volante, los tres taxistas entregaron un escrito a la directora de Transporte del Estado donde piden que dé de baja sus concesiones del padrón del FUTV y se los entregue a ellos porque están a su nombre para que trabajen como taxistas independientes o se afilien a otro sindicato que les convenga.

“Le pedimos que como autoridad nos solucione el problema del finiquito que estableció esa dependencia durante los gobiernos priistas. Nunca había existido el requisito del finiquito, fue invento de Henry Sosa (director de Transporte en la administración de la gobernadora Ivonne Ortega)”, comentó el señor Matey. “No existe en la ley la figura del finiquito, lo pidieron para que eviten las renuncias al Volante”.

“La directora de Transporte nos informó que resolverá nuestro escrito apegado a derecho. Tiene un plazo de 90 días para sacar una resolución, pero nos informó que puede ser menor a ese tiempo”, indicó. “Confiamos en este gobierno (que encabeza Mauricio Vila), vemos que están haciendo las cosas conforme a derecho”.

Respecto al requisito de finiquito que exige la Dirección de Transporte, Matey Estrada dijo que es una práctica de las administraciones priistas.

Cobijado

“Como todos sabemos, el sindicato siempre ha sido cobijado para evitar que la gente se fuera, pero ese requisito no está en la ley. Lo pedían para evitar la desbandada de la gente incon forme. Es un candado, es un invento del gobierno priista que le heredó a la actual. Es una mala costumbre que no es legal, lo impuso Henry Sosa durante el gobierno de Ivonnne (Ortega Pacheco).

Informó que la directiva del FUTV no les ha dado respuesta a su petición de que les devuelva el título de concesión y el dinero de la acción sindical. Solo escuchan los comentarios de sus compañeros taxistas de la organización de que no tienen dinero; no lo creen, porque sigue cobrando las cuotas de los socios.

Se le preguntó si hay otras renuncias de socios en puerta, Matey Estrada dijo que sí lo hay, son más de 280 que vienen detrás de ellos, pero de momento están a la expectativa sobre lo que ocurrirán con ellos. Les preguntan con mucha frecuencia cómo va su caso, cómo realizaron el trámite, qué respuesta les da la Dirección de Transporte y si ya no necesitan de ningún documento del Volante para realizar sus trámites relacionados con el manejo del taxi.— Joaquín Chan Caamal

Frente Inconformidad de socios

Taxistas estarían tramitando salida del Frente Único de Trabajadores del Volante.

Disidencia

“Muchos ya no quieren pertenecer al Volante”, dijo el taxista José Manuel Matey Espadas. “La directora de Transporte nos dijo que podemos ir a dar de alta, de baja, pagar multa, hacer cualquier trámite sin la representación del FUTV, ya no necesitamos de esa figura ni de alguna persona de la organización”.

Reunión

El secretario general del FUTV, Héctor Fernández, convocó para hoy a una asamblea para socios de la plataforma Mi Taxi donde analizarán de fondo este servicio que presta el Volante y las tarifas vigentes que cobran. La asamblea es al mediodía en la Unidad Deportiva del FUTV en el Anillo Periférico Norte.