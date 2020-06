Tránsito vehicular restringido en Mérida

El día de hoy dio inicio la ola 1 de la reactivación económica en la que se mantuvo cerrado el acceso a los vehículos de transporte privado en el perímetro de las calles 55 al norte, 69 al sur, 54 al oriente y la calle 64 al poniente del centro histórico de la capital. Para evitar aglomeraciones en algunas de las calles con mayor movimiento comercial y para otorgarle seguridad a los ciudadanos, sólo se le permitió el acceso a esta zona a los camiones de transporte público cuyos paraderos se encuentran dentro de tal perímetro.

Por tal razón, los inspectores del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut), supervisaron en la zona de paraderos del centro de Mérida que se cumpliera con las medidas sanitarias sugeridas por la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) para constatar que la capacidad de los camiones se mantenga al 50 por ciento de ocupación, que en las filas se respete la sana distancia y se continúe con el uso apropiado de cubrebocas.

Para evitar mayores problemas de información respecto a este tema, se desplegaron 15 inspectores y 50 trabajadores del Imdut, previamente capacitados, en el turno matutino y la misma cantidad en el turno vespertino para asesorar a los usuarios respecto a la reubicación de paraderos y supervisar que se apliquen las medidas de seguridad e higiene tales como mantener la sana distancia y usar cubrebocas.

Para impedir aglomeraciones en las principales calles con mayor actividad comercial del centro histórico, se reubicaron 91 de los 224 paraderos que existen en el centro y se informó en medios de comunicación y redes de estos cambios. Este operativo de supervisión por parte de personal del Imdut permanecerá hasta el día sábado 13 de junio.

Ante ello, Martha Chacón Balam, profesionista y usuaria del sistema de transporte en la capital explicó que será responsabilidad de todos contribuir a que los contagios no aumenten ya que las autoridades están aplicando y sugiriendo medidas de prevención que son importantes para evitar que el Coronavirus continúe su propagación.

“Está bien que hayan cerrado. Creo que debemos ser cuidadosos porque ya dijo el Gobernador que, si no nos cuidamos, los contagios podrían aumentar y creo que no sería bueno para nadie”, aseguró.

Además, Chacón Balam explicó que el cierre de la circulación a los automóviles le otorga mayor seguridad al caminar por las calles de la capital ya que la reducción en cantidad de vehículos en la zona significa una disminución de personas en el área y por lo tanto menores riesgos de contagio ante la pandemia.

“Hicieron lo adecuado al limitar que haya más carros aquí en el centro porque así, uno como peatón, puede circular más libremente y no te encuentras con mucha gente por aquí. La verdad sí me siento más segura de que haya menos autos por aquí porque yo no me quiero contagiar y luego llevar el virus a mi casa ya que eso pondría en riesgo a mi familia”, destacó.

Por tal razón, las autoridades estatales remarcaron el tema de responsabilidad al dar este primer paso para abrir gradualmente la ola uno de la economía yucateca, lo cual debe significar la continua aplicación de medidas de higiene y prevención recomendadas, ya que, de lo contrario, se podrían disparar los contagios y la saturación de la capacidad hospitalaria, lo que obligaría a dar marcha atrás y cerrar de nueva cuenta los negocios esenciales.

Asimismo, se hace hincapié en que el paso a esta ola uno de reactivación económica significa que las personas deben asegurarse de sólo realizar las actividades necesarias, tales como ir a trabajar y realizar compras que provena de lo más esencial para a gente y sus hogares ya que las restricciones de movilidad se mantendrán para evitar nuevos y mayores contagios. Por lo tanto, no deben realizarse reuniones sociales, fiestas o salidas de recreación, pues la contingencia sanitaria continúa al igual que el uso obligatorio de cubrebocas para de esta forma cuidar los unos de los otros.

En esta etapa de reactivación económica, además de los negocios esenciales, podrán operar aquellas empresas del ramo de manufactura, servicios inmobiliarios y de alquiler, ventas de comercio al mayoreo, despachos de profesionistas, hoteles parcialmente abiertos, restaurante sólo mediante reservación y al 25% de su capacidad que hayan realizado un previo registro la página de internet www.reactivación.yucatan.gob.mx.