Transparencia ausente

Ven desinterés en abrir el proceso de contrataciones

Entre los compromisos ni siquiera iniciados aún por el gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida sobre la adopción del Estándar de Contrataciones Abiertas, que constituye una herramienta más de combate a la corrupción, manifestó el colectivo ¡Ya Basta!

Ambos niveles de gobierno, agregó el proyecto ciudadano, tampoco han dado señales del cumplimiento absoluto y máxima publicidad de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Si acaso, el Ejecutivo lo tiene en condición de iniciado si se toman en cuenta algunos aspectos del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024.

Como informamos, ¡Ya Basta! presentó anteayer los resultados de la tercera evaluación del Observatorio Ciudadano de cumplimiento de los compromisos de la agenda ciudadana que firmaron, siendo candidatos, quienes hoy son gobernador del Estado y alcalde de Mérida. También se evaluaron las promesas de campaña más publicitadas de ambos.

Participaron cuatro integrantes del grupo promotor de ¡Ya Basta!: Blanca Estrada Mora, Marysol Canto Ortiz, Maricarmen Balam Díaz y Nicolás Andrés Dájer.

A continuación, una síntesis de la evaluación del Observatorio a los compromisos y promesas de campaña del gobernador Mauricio Vila Dosal, que detalló la maestra Canto Ortiz:

—En el primer compromiso de la agenda ciudadana, adoptar el modelo y los principios de Gobierno Abierto, el único punto iniciado es la suscripción de la declaratoria para ese fin.

—El otro punto, instalar el Secretariado Técnico para Gobierno Abierto, está en proceso.

—El Inaip (Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales), en su calidad de órgano garante, ha emitido la convocatoria dirigida a personas integrantes de organizaciones de la sociedad civil, colectivos, universidades, académicos, organismos empresariales y la ciudadanía en general o a cualquier otra persona interesada para que participen en las reuniones de trabajo para el establecimiento y construcción del Modelo de Gobierno Abierto en nuestro Estado.

—De acuerdo con la convocatoria, estas reuniones tendrán como propósito la selección del Secretariado Técnico.

—Hacemos un paréntesis para animar a cualquier persona a inscribirse y a participar activamente como un mecanismo para evitar que el Secretariado Técnico sea secuestrado por aplaudidores, o por algún personaje con intereses personales mayores que los intereses de la sociedad en general.

—¡Ya Basta! refrenda su postura de no tener intenciones de integrar, proponer o impulsar a persona alguna para el Secretariado Técnico, pero daremos puntual seguimiento a la integración, implementación y trabajo del mismo.

—El segundo compromiso de la agenda, que es adoptar el Estándar de Contrataciones Abiertas, se encuentra como no iniciado.

—Nos hemos preguntado infinidad de veces: ¿qué imposibilita que los ciudadanos contemos con información en tiempo real y accesible en formatos sencillos de la forma en que el gobierno realiza los pagos de compras, contrataciones, servicios etcétera? Las respuestas que hemos obtenido a las solicitudes de información pública nos dan una idea del porqué.

—El tercer compromiso de la agenda es crear un programa para fortalecer y aumentar los ejercicios de Contraloría Social. En el primer seguimiento tuvo el estatus de iniciado y no ha tenido variación. Al parecer, así como no es conveniente hacer las compras de forma transparente tampoco es conveniente contar con verdaderas contralorías sociales.

—No hay evidencias de cumplimiento para hacer robusta y efectiva la participación ciudadana en el seguimiento del gasto público. La evidencia que existe es la “presentación en sociedad” de consejos y más consejos, comités y similares en los que solo pueden participar —al igual que en las compras— los invitados que decidan los gobernantes, de tal manera que siempre están integrados por las mismas personas y/o siglas.

—El cuarto compromiso, cumplimiento absoluto y máxima publicidad de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, está en clasificación de iniciado si se toman en cuenta algunos puntos contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024.

—Sin embargo, este colectivo considera que es prudente contar con un programa de difusión amplio y permanente para explicar a la ciudadanía cuáles son los delitos de corrupción que especifica la ley y los mecanismos que debe seguir para denunciarla. Nos preocupa que el actual gobierno, al igual que los anteriores, invierta más en su imagen personal que en informar adecuadamente y con claridad cómo combatir la corrupción que lacera tanto a la ciudadanía.

Dos promesas

En cuanto a las promesas de campaña más publicitadas, como anticipamos ayer, se dio seguimiento a Chequera de la Salud, con cinco vertientes. Las respuestas a las solicitudes de información sobre programas, montos ejercidos y contrataciones reflejan, indicó Marysol Canto, que para el gobernador y la Secretaría de Administración y Finanzas la rendición de cuentas es letra muerta.

La misma opacidad se palpó en la promesa de Movilidad. Incluso, en las respuestas salieron a flote contradicciones.

“En referencia al diagnóstico, Plan Maestro o Programa Sectorial de Movilidad Urbana, el sujeto obligado Instituto de Movilidad Urbana nos orientó a consultar el ‘link’ del Plan de Movilidad Urbana no Motorizada para la zona Metropolitana de Mérida. El mismo sujeto obligado anexó a la declaratoria un listado de movimientos contables del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 a cargo de la cuenta de Apoyo al gasto familiar-transporte en la que se aprecian los nombres de los concesionarios y las cantidades que recibieron mensualmente en concepto de subsidio”, apuntó la maestra Canto al exponer las peripecias del colectivo para obtener información.

El caso de Mérida

En cuanto a los compromisos del alcalde de Mérida, Nicolás Andrés indicó que solo está iniciado el de Gobierno Abierto.

En el segundo, de crear un programa integral para el fortalecimiento e incremento de ejercicios de Contraloría Social para los programas sociales, obra pública, trámites y servicios, señaló que la información oficial indica que está en proceso, aunque la realidad es que no se conoce una estrategia de ese tipo ni se conocen resultados de esa participación social.

De la adopción del Estándar de Contrataciones Abiertas dijo que en febrero pasado, en una reunión con funcionarios municipales, la titular de Contraloría, Martha Gómez Nechar, manifestó que es imposible cumplir ese compromiso porque se requieren unos cinco millones de pesos y no cuentan con esos recursos.

“La actual administración municipal, sin embargo, solicitó y tiene aprobados en su presupuesto 2020 la erogación para tecnologías de la información de 95 millones de pesos; servicios profesionales, científicos y técnicos, $158 millones; software y licencias informáticas, $199 millones; publicidad externa y comunicación social, $162 millones, entre otros”, abundó.

“Con la información anterior resulta inconcebible que para la transparencia del área de compras, que comprende adquisiciones, rentas, obra pública, servicios, etcétera, se mantenga una negativa a informar adecuada y claramente a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos públicos”.

Sobre el cuarto compromiso, de cumplimiento absoluto y máxima publicidad de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Municipio de Mérida, afirmó que no solo no se ha cumplido sino que una serie de hechos y circunstancias muestran que funcionarios municipales podrían estar transgrediendo la ley.

Citó como ejemplo que día a día se conocen, por las redes sociales y otros medios, “denuncias y hechos atribuibles a la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Mérida, organismo que se ha caracterizado por un perverso y cínico manejo de los instrumentos jurídicos y técnicos, destacando la contradicción entre lo que se publicita y lo que se hace por parte de la presente administración municipal en materia de Desarrollo Urbano, así como el cómplice silencio de sus funcionarios de todos los niveles ante denuncias, señalamientos y evidencias de las flagrantes y ruines violaciones que tienen que ver con el quehacer de la ciudad, su ordenamiento urbano, las normas de construcción y el respeto al Derecho a la Ciudad, en aras del bien común y colectivo”.

En este punto hizo amplia relatoría de irregularidades y contradicciones en torno al predio 114 de la calle 27 entre 22 y 24 de la colonia México, con cuestionada actuación de la autoridad municipal.— ÁNGEL NOH ESTRADA

A continuación, su relato sobre este caso:

—En julio de 2019, en el predio habitacional número 114 de la calle 27 entre 22 y 24 de la colonia México, se iniciaron trabajos de remodelación arquitectónica en su interior.

—El día 27 del mismo mes y año, ante la ausencia visible de permiso de obra y siendo notoria la adecuación comercial y no remozamiento habitacional que se efectuaba, haciendo uso del derecho y deber ciudadano, vecinos de la zona habitacional, envían denuncia ciudadana vía correo institucional a la autoridad correspondiente, licenciado Renán Barrera Concha y arquitecto Federico Sauri Molina, alcalde y director de Desarrollo Urbano Municipal, respectivamente.

—El 6 de agosto de 2019, inspectores de la Dirección de Desarrollo Urbano ordenan la suspensión de obra aplicando parcialmente sellos de clausura al mencionado predio, por carecer de los permisos correspondientes. Dos horas después del hecho, los trabajadores ingresan al predio, violan los sellos de clausura y continúan los trabajos de remodelación.

—El viernes 9 de agosto de 2019, después de nueva denuncia ciudadana, la autoridad municipal de nuevo sorprende infraganti el desacato a ordenamientos jurídicos y ordena el desalojo de los trabajadores de la obra y colocan n u e v o s sellos de clausura.

—Con prepotencia, cuatro días después los propietarios o posesionarios del predio rompen nuevamente los sellos y reanudan los trabajos.

—El día 19 del mismo mes y año, inspectores del Ayuntamiento retiran los sobrantes sellos rotos y colocan en las puertas un supuesto permiso para remozamiento de vivienda.

—El lunes 9 de septiembre de 2019, en el predio referido, abrió sus puertas para dar servicio al público, habiendo transformado con supuesto Permiso de Remozamiento de Vivienda un predio con Uso de Suelo Habitacional en oficinas comerciales, la empresa denominada “Lion Capital Inversiones”, con letrero luminoso y logotipo publicitario en el frente, en franca violación a toda la normatividad vigente, estando ubicado en una zona de uso habitacional y sin cumplir los requisitos básicos, elementales y mínimos establecidos por ley, como el número de cajones requeridos para estacionamiento, área jardinada, con invasión de espacios públicos al transformar la banqueta en rampa en todo el frente de la propiedad para usar como estacionamiento.

—El 12 de septiembre de 2019 se presenta denuncia dirigida al director de Desarrollo Urbano.

—El 23 de septiembre del mismo año, a nombre de los vecinos, se presenta petición con hechos y fundamento al alcalde Renán Barrera con copias a la síndico municipal, Diana Canto Moreno; la contralora municipal, Martha Gómez Nechar; y el director de Desarrollo Urbano, Federico Sauri, sin respuesta aún.

—El 20 de diciembre de 2019 se solicita a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal la suspensión y/o clausura de la negociación ya mencionada, basada en antecedentes, derecho y pruebas, sin respuesta aún.

—El 28 de febrero de 2020, Desarrollo Urbano Municipal, referente a la denuncia del 27 de julio de 2019 y admitida a investigación, notifica que emitió resolución administrativa sancionadora consistente en suspensión al no contar el predio y/o empresa con Licencia de Uso de Suelo y aplicó sanción pecuniaria, en tanto se corrigen las anomalías motivo de la sanción administrativa.

—Al día de hoy, la empresa opera ininterrumpidamente desde hace un año y 2 meses en dicho predio, a pesar de que la Unidad de Transparencia Municipal respondiera a solicitud de información vía Plataforma Nacional de Transparencia en tres ocasiones diferentes —el 12 de noviembre de 2019, el 6 de marzo de 2020 y la última el pasado 29 de septiembre—, referente a la Licencia de Uso de Suelo para Funcionamiento, que “después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la Dirección de Desarrollo Urbano y las unidades administrativas que la integran, no se encontró ningún registro en nuestros archivos, así como tampoco registro alguno en nuestro sistema electrónico que contenga la información solicitada por el ciudadano; y en vista de no haberse generado ni autorizado documento alguno relacionado a la solicitud, con fundamento en el artículo 20 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara la inexistencia de la información especifica, toda vez que para el predio ubicado en la calle 27 número 114 entre 22 y 24 de la colonia México, de esta ciudad de Mérida o bajo la denominación comercial aparente Lion Capital, no existe ningún trámite autorizado”.

—Referente a la Licencia de Funcionamiento, la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal respondió que no se encontró “el o los documentos que contengan la información solicitada debido a que estas Unidades Administrativas, Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, no han recibido, realizado, tramitado, generado, otorgado, aprobado o autorizado, ni recibido trámite, tampoco expedido licencia de funcionamiento alguna referente al predio calle 27 número 114 entre 22 y 24 de la colonia México en esta ciudad de Mérida, así como tampoco registro alguno de licencia de funcionamiento con el nombre de la empresa Lion Capital Inversiones”

—Va como referente y claro ejemplo este caso de la flagrante violación de leyes y reglamentos vigentes por parte de las autoridades municipales en presunto contubernio con particulares, llegando al extremoso límite de exhibirse públicamente como presuntos transgresores de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, y presumiblemente adjudicable como servidores públicos y a particulares, las siguientes faltas administrativas graves, calificadas por la ley vigente como tipos o formas de corrupción: cohecho, abuso de funciones, tráfico de influencias, encubrimiento, soborno y utilización de información falsa.

—Inaudito es que servidores públicos municipales llegan al extremo de complicidad transgrediendo cualquier límite como en este caso, rebasando toda presunción y más, por mucho más, al ser director general de Lion Capital Inversiones el señor Guillermo Ortiz León, tal como se ostenta y presume, al igual de tener estrechos vínculos y amplia participación en el pasado cercano con Víctor Caballero Durán, contrincante en 2018 del hoy alcalde Renán Barrera Concha.

—Lo anteriormente expresado es una muestra de que ante posible pacto o acuerdos políticos, la Ley de Responsabilidades Administrativas de Yucatán es violada impunemente.

Mérida evaluación

En este ejercicio ¡Ya Basta! evaluó tres promesas de campaña de Renán Barrera:

El contenido

El Observatorio Ciudadano ha dado seguimiento a “Mérida iluminada al 100% con energía limpia”, “Pavimentación al 100% dentro del Anillo Periférico”, y “Tu casa segura”.

Contradicciones

Sobre la primera, Nicolás Andrés Dájer detalló una serie de informes contradictorios en las respuestas de la Comuna a preguntas del colectivo. Por ejemplo, enfatizó, la Dirección de Administración Municipal no conoce un programa de ese tipo, pero Servicios Públicos sí ofrece datos, aunque no del todo claros.

Una iniciada

En el caso de la pavimentación dijo que se le puede considerar iniciada en conjunto con el Ejecutivo.

El seguro para casas

En cuanto a “Tu casa segura” manifestó que hay numerosas dudas, sobre todo en el contrato con la empresa que ofrece esa cobertura, que no incluye inundaciones a pesar de que Yucatán está en zona ciclónica.