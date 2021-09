Transportistas locales quieren acarrear material para el Tren Maya

El Catem tiene el control colectivo del acarreo de balasto para el Tren Maya, denuncia la Coalición de Transportistas de la Península de Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- Propietarios de camiones de transporte de carga que dan servicio en el Puerto de Altura de Progreso pidieron este viernes poder participar en el acarreo de material llamado balasto que llegará al puerto yucateco para la vía férrea del Tren Maya.

Control del Catem

Durante una rueda de prensa en un local reducido donde no se guardó la sana distancia y se rebasó el aforo permitido, el secretario general de la Coalición de Transportistas de la Península de Yucatán, Gaspar Quijano López, señaló que los hombres camión de Yucatán, Campeche y Quintana Roo no tienen trabajo por falta de obra de infraestructura y la construcción del Tren Maya en el territorio peninsular es una oportunidad para que tengan trabajo e ingresos, pero el Catem que tiene el contrato colectivo no les da oportunidad a los transportistas locales. Prefiere contratar camiones de otras partes del país o de sus allegados.

Proponen acercamiento y diálogo

Respaldado por una decena de empresarios del transporte de carga independientes y afiliados a esta coalición, Quijano López afirmó que iniciarán un acercamiento y diálogo directo, sin intermediarios, con las empresas que realizan las obras del Tren Maya para que gestionen una oportunidad de trabajo en el acarreo de las piedras especiales que se extenderá sobre la explanada de la vía del nuevo ferrocarril. Quieren un diálogo antes de tomar acciones para exigir que se abra la participación para el transporte local.

Más de 3 millones de metros cúbicos de balasto

Hasta donde sabe, serán más de 3 millones de metros cúbicos de balasto que llegará por mar al puerto de Progreso procedente de Veracruz.

Se le recordó que el líder nacional del Catem, Pedro Haces Barba, dio junto con el gobernador Mauricio Vila dosal el banderazo de salida de una flota de 20 camiones nuevos de carga, de un total de 100 que compraría el sindicato precisamente para el acarreo de las piedras tipo grava.

Promesa presidencial incumplida

"No se está cumpliendo la promesa del presidente López Obrador de darle trabajo a los locales", enfatizó el secretario general de la Coalición, quien estuvo acompañado de Ángel Méndez y Filiberto Ku, integrantes de esta nueva organización.