Tras muerte de maestra, vocero de CanSino habla de la efectividad de la vacuna

¿Es posible morir tras haber recibido la vacuna de Cansino? Especialista responde tras un deceso en Mérida.

MÉRIDA.- El sábado pasado falleció en Mérida una profesora de la Sección 57 del SNTE que recibió la vacuna CanSino, igual que todos los profesores de Yucatán. Este incidente causó incertidumbre en el magisterio. Sin embargo, el doctor Adolfo Hernández Garduño, especialista en epidemiología y salud pública, con amplia experiencia en el tema de las vacunas y vocero de la biofarmacéutica CanSino, habló específicamente sobre estos casos y, dijo, sí es posible el fallecimiento, pero ocurre en una persona de 66,000 vacunadas.



“Solo hay posibilidad de una persona entre 66,000 que pueda desarrollar enfermedad grave que cause la muerte después de ser vacunada”, señaló el especialista en entrevista con el Diario. También reafirmó que la vacuna CanSino

tiene una efectividad comprobada científicamente del 70% con una unidosis y con un refuerzo la protección contra el coronavirus Covid-19 se elevaría 8 veces más.

Personas vacunadas también pueden contagiarse de Covid

“El mensaje que tenemos que dar es que la gente piensa que como ya está vacunada no se va a enfermar, ninguna vacuna protege al 100% o evita que se enferme la persona”, subrayó. “

"Estar vacunado reduce las probabilidades de enfermarse de manera grave, no las exime ni elimina. Las personas piensan que no estarán en riesgo y es clara la evidencia que vivimos con esta variante Delta. Quien tiene más riesgo de una enfermedad es la que no está vacunada. Cuando yo veo que están internadas y desarrollan la enfermedad con cuadros graves me doy cuenta de que la menor proporción es de personas vacunadas. La vacuna nos da una protección, nos da para evitar la enfermedad grave, pero no te exime que enfermes. Reduce al 90% que la enfermedad sea grave”, enfatizó.

¿Por qué es mejor vacunarse contra el Covid?

El doctor Hernández Garduño destacó la importancia de la vacuna contra el coronavirus Covid-19 porque se ha demostrado con cifras y estudios que la proporción de muertes es baja.

Yucatán, en la fase 3 de CanSino

El Instituto de Investigación Köhler & Milstein Research, que desarrolló la vacuna CanSino, aplicó la fase 3 en 5 países con 45,000 personas, de las cuales 15,000 fueron en 3 estados de México. En Yucatán se aplicó a entre 2,000 y 1,500 personas.

“No voy a dejar de insistir que la vacuna CanSino es eficaz y segura, ha demostrado protección contra la variante Delta”, señaló.

“Ningún instituto de investigación ha realizado algún estudio, sostenido o publicado que CanSino tenga una posible disminución en su efectividad. Esta vacuna genera elevados anticuerpos de protección contra el Covid-19 superior al 70%”, añadió.

Segundas dosis de CanSino en Mérida

Adolfo Hernández Garduño también informó que en la actualidad la biofarmacéutica está invitando a los participantes iniciales de la fase de pruebas de la vacuna CanSino para que reciban un refuerzo de la dosis.

“No deben tener preocupación los maestros, ya se evaluó y la vacuna genera anticuerpos por arriba del 70% en las personas seis meses después de haberla recibido”, explicó.

“Todas las compañías estamos haciendo una evaluación sobre cuánto dura la protección y eficacia. Con esta medición se construye esta evidencia. No sabemos cuánto dura, los que aplican refuerzos podrán comprobar cuánto podría durar esta protección, hay una protección para evitar la enfermedad y gravedad en una proporción superior al 70% en las personas vacunadas hace seis meses y después”.

El doctor Hernández Garduño dijo que en la fase experimental en 45,000 voluntarios, una parte recibió la vacuna y otra le inyectaron placebo, pero estos ya fueron vacunados con la vacuna real. A los que sí recibieron la vacuna los están invitando para que reciban una segunda dosis, apenas están terminando el esquema y los llamarían para darle el seguimiento a los pacientes. Todo esto sucede dentro del marco de los estudios científicos nuevos que realizan para mejorar la efectividad y protección de las personas vacunadas.

“En un grupo de sujetos que ya fueron vacunados con la vacuna CanSino probada para una primera dosis, los invitamos a un segundo refuerzo. Hemos observado que los que reciben esta dosis de refuerzo a los seis meses de la

primera dosis, mejoran significativamente su respuesta de anticuerpos y se incrementan 8 veces más. Quedan súper protegidos”, aseguró.

“Hay una consistencia de la información de todas las compañías involucradas en la comercialización en el uso de emergencia de covid. Todos los que han puesto refuerzos de la dosis inicial (dos vacunas), tanto de los que participaron en estudios como los vacunados, las respuestas de defensa son mejores. Hay una mejoría en anticuerpos”, expresó.

“La vacuna CanSino hoy está probada para ser aplicada en una sola dosis, es eficaz para evitar la enfermedad y formas graves de Covid 19, es segura”, reiteró.

El refuerzo de la vacuna de CanSino

“Como compañía seguimos investigando, realizamos estudios complementarios para tener la evidencia más completa y tomar decisiones. Cuando quede lista la presentaremos a las autoridades regulatorias sobre la aplicación de un refuerzo para que mejore la respuesta contra el Covid-19”.

El doctor Hernández Garduño envió al Diario un boletín de prensa del 8 de agosto pasado donde la biofarmacéutica CanSino Biologics (CanSino BIO) informa que ha obtenido resultados nuevos, precisos y contundentes de que

los niveles de anticuerpos neutralizantes de su vacuna anticovid Convidecia™ se mantienen elevados -en casi 70%- en las personas, seis meses después de haber sido vacunados con esta unidosis.

Los estudios recientes de CanSino BIO revelan también que el uso de Convidecia™, como refuerzo (o booster) a los seis meses de una primera aplicación, logra que los niveles de anticuerpos neutralizantes se multipliquen por ocho. Es decir, una segunda aplicación de la vacuna CanSino sí brinda mayor protección a quienes la han recibido, y es segura.

Los científicos de CanSino Biologics, en China, obtuvieron estos nuevos resultados aplicando controles altamente estrictos, entre ellos el trabajo en un comité independiente de investigación, para revisión de todas las fases clínicas.

Los ensayos clínicos conducidos por el Centro Provincial de Jiangsu de Control de Enfermedades y Prevención muestran que, para el caso que quienes fueron inoculados con dos inyecciones de vacunas de virus inactivado, una

tercera aplicación de la vacuna de CanSino como refuerzo ha generado niveles de anticuerpos varias veces por encima de los producidos por la aplicación como booster de otra dosis de vacunas de virus inactivados.

Con base en los resultados observados de manera preliminar, es claro que existe un beneficio en la respuesta de anticuerpos con la aplicación de una segunda dosis, seis meses después de la primera. Estos resultados han sido entregados a la autoridad sanitaria mexicana (Cofepris), señala el informe citado.