Tratan de linchar a un acusado de intento de rapto

“Llegaron los mariachis en dos vehículos, dicen que localizaron el teléfono —robado— vía GPS. Así dieron con él y lo molieron a golpes, casi lo matan..., si no fuera porque los vecinos se metieron a calmarlos”, dijo una persona que fue testigo de un intento de linchamiento en la colonia Bojórquez de Mérida.

“La Policía llegó, pero le dijeron a los mariachis que se vayan. ‘Ya lo mad.., ándate de aquí; si no, voy a tener que detenerte’. ¿Qué es eso? ¿Se puede hacer justicia por propia mano?”, se preguntaron los testigos de este hecho que cobra relevancia porque el agredido —José M. T., conocido bebedor de la Bojórquez— es acusado de intentar raptar a una menor de cuatro años de edad.

El supuesto intento de “secuestro”, como publicamos, ocurrió el domingo por la tarde en un predio de la calle 61-A entre 92 y 94 de la mencionada colonia.

Por ello la joven M. B. R. C., de 26 años de edad, acudió a la Fiscalía General del Estado a interponer la correspondiente denuncia, ya que ella se habría enfrentado cuerpo a cuerpo con el hombre al descubrirlo dentro de su casa tratando de robar y de llevarse a su hija.

Enfrentamiento

Al parecer el acusado ingresó a la casa y vio sola a la menor, aunque no lo estaba, y la oportunidad de robarle un teléfono celular. La denunciante lo vio y se enfrentó a él, pero habría resultado lesionada con un arma blanca que el acusado portaba al momento de los hechos, además que fue golpeada durante el forcejeo.

Después de esto, José habría logrado huir de la casa y más tarde, dicen vecinos de la zona, lo vieron tratando de vender el teléfono celular que le quitó a la niña.

“Nadie se lo compró, porque nadie se quiere meter en problemas”, dijeron los vecinos, quienes aseguraron que José y sus “amigos”, un grupo de borrachitos que deambulan por el lugar, son el “azote” de la colonia.

Los lugareños dijeron que roban, amenazan, asaltan y realizan otras actividades delictivas, pero nadie antes se había atrevido a denunciarlos por temor a que les hagan algo. “Son muy vengativos. Una vez a un muchacho le tiraron gasolina en la cara; te amenazan con quemarte”, dijo uno de los vecinos.

Más tarde, cerca de las 10 de la noche, el grupo de mariachis aprovechó que localizaron al presunto delincuente, aún con el teléfono, en la calle 63 entre 96 y 98 de la misma colonia y trataron de lincharlo.

“Eran varios, llegaron en dos autos con bates, agarraron piedras. El señor se puso a llorar y a gritar que no lo maten, pero le seguían pegando con ganas. Es más, con tal de defenderse agarró una piedra y se aventó al panorámico de un coche, lo rompió (SIC)”, dijo un testigo.

Por las lesiones que sufrió, el agredido fue trasladado al hospital O’Horán y la Policía acordonó la zona donde ocurrieron los hechos; sin embargo habrían permitido que los agresores se vayan con el pretexto de que “si le hicieran algo a mi hija, yo también haría lo mismo”.

A la mañana siguiente, el lunes, el hombre salió del hospital y regresó caminando a la zona, lo que hace suponer que no le pusieron custodia policial cuando fue trasladado al hospital, a pesar de ser acusado de intentar raptar a una menor.

De nuevo habrían tratado de lincharlo, pero en esa ocasión la Policía logró llegar antes de que lo agredieran y el hombre fue detenido.

Se solicitó información sobre este hecho a la Fiscalía, la cual confirmó que existe una denuncia en contra de José M. T., la que interpuso la joven de 26 años; sin embargo, no ha sido puesto a disposición de la dependencia de procuración de justicia porque, al parecer, se le detuvo el lunes por una falta administrativa y no por los delitos que se denuncian, ya que no había flagrancia al momento de la detención.

Por tanto, indicó, se está trabajando la carpeta de investigación con celeridad para determinar si existe alguna comisión del delito por la que el sujeto deba de ser sometido a un proceso penal.— Gabriel Chan Uicab / Iris Ceballos Alvarado

Caso Bojórquez

La Fiscalía General del Estado ya trabaja en la carpeta de investigación para darle curso a la demanda recibida.

Acciones

Tras pedirle información del caso, a la oficina de comunicación social de la dependencia indicó que atiende con celeridad el caso de la niña de cuatro años que intentaron sustraer en la colonia Bojórquez.

Recuento

Como el Diario dio a conocer, el domingo 4 de julio pasado un sujeto trató de raptar a la menor, lo cual no logró gracias a que la madre de la niña lo impidió, pero que le costó varios golpes y lesiones.

Denuncia

La madre de la menor interpuso la denuncia 68/116/2021 en la Fiscalía, pero está preocupada porque, aunque sabe que el individuo fue detenido, no lo apresaron por los hechos denunciados, por lo que cree pronto saldrá libre.

Captura

De acuerdo con la información recibida, el sujeto efectivamente fue detenido el martes 6 pasado, pero por faltas administrativas, arresto a cargo de la Secretaría de Protección y Vialidad.

Amenazas

La parte que corresponde a la Fiscalía es dar cauce a la demanda, razón por la que se trabaja en la integración de la carpeta de investigación para proceder legalmente a detenerlo o lo que jurídicamente corresponda. Asegura que se trabaja con celeridad en el caso, toda vez que se sabe hubo amenazas por parte del sujeto de regresar al domicilio de las afectadas y en general por las características del caso.