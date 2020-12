Trayectoria por la transparencia

Resaltan la lucha de la mujer maya para abrirse paso

La licenciada en Derecho María Gilda Segovia Chab, nueva comisionada del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip), tiene una historia de superación digna de imitar por sus sueños en pro del pueblo indígena maya.

Oriunda de la comisaría rural de Tixcuytún, en el municipio de Tekax, tiene 35 años de edad, está casada y tiene dos hijas, una de 12 años y otra de 4.

Es hija del fallecido campesino milpero Fabio Segovia Segovia y de Eufemia Chab Moo, y nos cuenta que viajó muchas veces en aventones con volqueteros y fruteros para ir de su pueblo a la ciudad de Tekax para estudiar la primaria y la secundaria, y la preparatoria en Oxkutzcab.

Cuando llegó el momento de elegir una carrera comunicó a sus padres y cinco hermanos, ya graduados de maestros, que ella quería estudiar para abogada en la Universidad Autónoma de Yucatán.

Le preguntaron “¿será que puedas? Entrar a la Uady es muy difícil”. Con ayuda de una hermana se preparó para el examen y aprobó.

“No había para pagar asesorías, mi hermana que es buena para las matemáticas me preparó”, contó en una entrevista. “Fue algo maravilloso cuando entré a la Facultad de Derecho de la Uady y lo aproveché”.

“Vine a Mérida, me encomendé con unos tíos y trabajé en servicios de limpieza por un tiempo para solventar mis gastos”, relató.

“Con la experiencia y conocimientos de los estudios ingresé a un despacho jurídico hasta que terminé mi carrera en 2008 y tuve oportunidad de trabajar en el Indemaya porque, además de abogada, sé hablar la lengua maya”.

No se conformó con su trabajo ni con ser intérprete oficial de maya al español y viceversa en los tribunales, sino que continuó su preparación académica.

Por ello, tomó diplomados y cursos sobre derecho indígena, mediación judicial, formación de intérpretes en lenguas indígenas y locución para que transmita información útil a los pueblos mayas por medio de la radio.

Después logró su certificación como mediadora por el Poder Judicial del Estado, la certificación como evaluadora en los ámbitos de salud, justicia indígena, programas sociales y transparencia y acceso a la información pública, y capacitadora de intérpretes de lenguas indígenas por la Escuela Nacional de Antropología y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

Asimismo, realizó sus prácticas en Hidalgo y Oaxaca. Regresó a Yucatán para aplicar sus conocimientos en estos campos del saber.

En 2013 pasó del área de derechos humanos indígenas al departamento jurídico del Indemaya y aquí se empapó del tema sobre transparencia y acceso a la información pública. Estudió las reformas de 2015, el sistema nacional de transparencia y todo lo que implicó ser sujeto obligado.

Le gustó esta especialidad y tuvo relación de trabajo con funcionarios de las unidades de transparencia y del Inaip.

Cuando salió la convocatoria para comisionada no dudó en participar porque sabe que tiene los conocimientos, la preparación y la experiencia.

Aunque le dijeron que era un puesto muy alto, ella como creyente en Dios y su capacidad se inscribió en el proceso de selección, donde fue electa en un tercer intento con 22 de 25 votos.

“Sé que soy capaz de desempeñar el cargo. Cuando me propongo algo, me esmero demasiado para lograr mi objetivo, así me lo enseñó mi padre desde que cultivábamos maíz, sandía y otras hortalizas para comer”, comentó.

“Desde niña traigo ese espíritu de superación y dedicación. El tema de la transparencia me apasiona y desde que llegué a las comparecencias en el Congreso del Estado estuve dispuesta a demostrar que quiero trabajar por la transparencia, el derecho a la información y que aun cuando esté en un alto cargo no negaré mis raíces, por ello hablé en lengua maya y vestí el traje regional”.

“Me fortalece demasiado ocupar este nuevo cargo ¿por qué no decirlo? A la mujer maya le ha costado mucho trabajo avanzar, nada es fácil en esta vida para la mujer maya y siempre tiene que luchar y dar lo mejor de sí, demostrar con conocimientos lo que hace uno”, dijo.

“Ya caminé el terreno de lo que es la transparencia, la información pública y protección de datos personales, sé lo que es ser sujeto obligado y la obligación de las instituciones que manejan recursos públicos de informar. Este conocimiento es lo que quiero hacer llegar a las comunidades para que la información fluya en las comunidades donde hay desconocimiento”, comentó.— Joaquín Chan Caamal

La licenciada Segovia Chab ya tiene algunas propuestas que planteará al pleno cuando se integre al Inaip para fortalecer a las comunidades mayas, así como acentuar el sentido de pertenencia mediante una información sobre sus derechos porque las personas desinformadas no pueden reclamar sus derechos con base en la razón y el marco jurídico.

Entre sus planes está incluir la mediación como un mecanismo alterno para la solución de las controversias por el manejo de los recursos públicos o la entrega parcial de información o la negativa a contestar.

“En un proceso de revisión se pueden rebasar los plazos, pero en una audiencia de conciliación y mediación se puede abrir un canal de comunicación directa entre el ciudadano y el implicado, con mediación del Inaip. Sería una audiencia legal, se respetaría la normatividad y en un día se podría resolver un recurso de revisión”.

De momentos son las propuestas más claras y aplicables a corto plazo que tiene en mente y las presentará al pleno del Inaip, pero seguramente surgirán otras metas a largo plazo como educar en los derechos indígenas a los habitantes.

La nueva comisionada renunció el 15 de diciembre pasado a su cargo de coordinadora de Mediación del Departamento de Atención Jurídica y Derechos Indígenas del Indemaya y a sus programas de difusión en la radio.

Solo espera que el gobierno publique en el Diario Oficial del Estado su nombramiento de comisionada y que los integrantes del Inaip regresen de vacaciones en enero, ya que desde el viernes salieron de receso con motivo de las fiestas decembrinas.

A su decir, deja una parte de su corazón en el Indemaya, institución que ama y que le sirvió de plataforma para acumular aprendizajes, experiencia y una relación de sabiduría con los pueblos mayas.

Pero, alegó, desde su nuevo cargo público continuará difundiendo entre los mayahablantes, que son la mayoría en Yucatán, que no tengan miedo de exigir sus derechos, que no tienen obligación de hablar en español, sino que las instituciones tienen el deber de atenderlos en su idioma y que tienen muchos derechos que desconocen hasta ahora.

La licenciada Segovia Chab fue electa por un período de siete años.

De un vistazo

Propuestas de la comisionada

“Tengo la idea de hacer un Inaip más cercano a la comunidad para fortalecer estos temas de la transparencia”, dijo, “organizar una especie de Inaip itinerante donde vayan los consejeros a las comunidades, que la gente los conozca y pregunte cómo pueden solicitar información a los gobiernos”.

Líderes comunitarios

“Hay auténticos líderes como comisarios y jueces de paz que pueden colaborar llevando la información a sus habitantes para que conozcan las leyes de transparencia y los derechos que tienen”, apuntó.