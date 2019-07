Trece años de sueños

Rememoran a la primera escuela en un hospital

Susana Troyo Rodríguez, educadora y activista, marcó la historia de atención educativa de niños con cáncer no solo en Yucatán, sino en todo el país al fundar la primera escuela hospitalaria en el Hospital General de Mérida “Agustín O’Horán”.

Originaria de Ciudad de México y avecindada en Yucatán desde hace años, Susana Troyo cursó estudios en la Escuela Normal Preescolar de esta ciudad, de la que fue integrante de la primera generación.

Una de sus obras conocidas de atención integral a niños con cáncer es la fundación de la asociación “Sueños de Ángel”, que celebró 13 años.

—Hace 32 años tuve la suerte y el privilegio de ir al Hospital O’Horán —relata.

—Soy educadora de corazón, me encantan los niños y en una de las actividades desde que era estudiante fui (al O’Horán) y quedé cautivada —cuenta de su primera experiencia con los niños, años antes de su regreso al hospital como educadora.

De ahí empecé a visitarlos para hacer actividades con las que ocuparan su tiempo. No existía el área de Oncología Pediátrica, pero ya existía el cáncer en los niños, indica. Había muchísimas necesidades y carencias.

La entrevistada dice que iba al nosocomio a dar terapia ocupacional porque su idea era que el niño pasaba mucho tiempo hospitalizado y no solo perdía la salud, sino la educación.

En las visitas que efectuaba al nosocomio tuvo la suerte de que los doctores le dieran la confianza de hacer la primera aula hospitalaria.

Del nacimiento del aula relata que cuando ya existía el área de oncología una de las niñas iba a salir de vigilancia y le dijo: “Qué felicidad tan grande”, pero la pequeña le contestó: “No estoy feliz porque cuando yo regrese mis amigos ya estarán en sexto año y yo regresaré a 1o. de primaria”.

—Me di cuenta de una carencia muy grande y que no estábamos apoyando en el área educativa —comenta.

—No solo perdían la salud, también la oportunidad de continuar estudiando. No existía ningún programa educativo.

—Ahí me nace una fuerza, yo soy muy creyente de Dios, sé que todo lo que ha hecho no ha sido por mí, sino porque hay una fuerza divina que me impulsa.

—Ésta fue la fuerza que me motivó a hacer un proyecto educativo que pudiera brindar al niño hospitalizado la oportunidad de continuar estudiando —resume del aula educativa que surgió en el año 1992 de manera no oficial, en la que daba clases con voluntarios que le proporcionaron material.

En el país no había un proyecto que apoyara en educación a niños hospitalizados. Posteriormente, añadió, presentó el plan a la Secretaría de Educación y éste se aprobó mediante un proceso que no fue fácil.

—Muchos me decían que para qué lo quería oficial si realmente no sabíamos si estos niños podrían continuar. Pero yo decía que no importaba, queremos y todos tienen derecho a la educación —recuerda.

—Lo más hermoso de todo esto es que los médicos me permitieron un área donde tuvimos la primera aula educativa en México, a mediados de los noventa.

—Fuimos la primera escuela hospitalaria del país y en el aula se daban servicios desde preescolar, detalla. El niño no perdía su grado escolar.

—Esta niña, Delina, de Chiapas, fue quien me motivó, pero desgraciadamente no recibió su certificado y se lo dimos póstumo a la familia.

Susana Troyo detalla que el programa educativo lo cedió a la Secretaría de Educación Pública y de Salud.

Cuando fundó la organización nadie de su familia tenía cáncer, porque se enamoró de los niños visitándolos como educadora. Hace cinco años y medio tuvo cáncer, el cual superó.— Claudia Sierra M.

Hospital Niños

La educadora Susana Troyo Rodríguez explicó su plan escolar en el O´Horán.

Fundación

“Ya habíamos detectado muchas necesidades en los niños”, expone sobre la fundación de “Sueños de Ángel”, proyecto al cual invitó a la actual presidenta y otras personas para hacerlo realidad y dar apoyo integral a los niños con cáncer del Hospital General “Agustín O’Horán”, hace 13 años.

Publicación

La activista agrega que algunas de sus experiencias, de voluntarios, de personas sobrevivientes de cáncer, de mamás con hijos fallecidos, con “historias muy difíciles de creer” están plasmadas en un libro que se titula “El camino de los ángeles”.